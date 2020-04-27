دستگیری سارق سابقه دار باعث کشف ۲۵ فقره سرقت در سنندج شد

سردار علی آزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در سنندج، شناسایی و دستگیری عوامل سرقت در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با هوشیاری مأموران و بهره گیری از بانک اطلاعاتی سارقان سابقه دار، سارق حرفه ای و سابقه دار محتویات داخل خودرو حین سرقت توسط مأموران شناسایی و طی یک تعقیب و گریز پلیسی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: متهم برای انجام تحقیقات به کلانتری منتقل و در تحقیقات تخصصی به عمل آمده به ۲۵ فقره سرقت محتویات و وسایل داخل خودرو اعتراف کرد.

سردار آزادی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف شده است، یادآور شد: در همین راستا دو مالخر نیز دستگیر و متهمان برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

وی در پایان از شهروندان خواست به منظور پیشگیری از سرقت، خودروی خود را به لوازم ایمنی نظیر دزدگیر، سوئیچ مخفی، قفل فرمان، قفل پدال، قفل سوئیچی و سایر وسایل تأخیری و بازدارنده مجهز کنند.