به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امانیپور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به میانگین روزانه ۲۱۵ تولد گفت: بیشترین ولادتها با هفت هزار و ۳۰۴ نوزاد در شهریورماه ثبت شده است.» وی افزود: ۹۷ درصد ولادتها در مهلت قانونی ۱۵ روزه به ثبت رسیدهاند.
وی افزود: در میان نامهای پسران، علی با یک هزار و ۱۲۸ مورد، حسین با یک هزار و ۳۸، محمد با ۷۸۴، امیرعلی با ۶۵۵ و عباس با ۶۵۱ بیشترین فراوانی را داشتهاند. در میان دختران نیز فاطمه با یک هزار و ۱۰۹، زینب با ۷۷۳، زهرا با ۵۷۳ و رقیه با ۵۱۲ مورد در صدر قرار گرفتهاند.
مدیرکل ثبتاحوال خوزستان همچنین از ثبت ۲۶ هزار و ۳۳۴ رویداد ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: نرخ ازدواج در خوزستان به ازای هر هزار نفر جمعیت، هفت ازدواج بوده است.
امانیپور تأکید کرد: استان خوزستان با ثبت بیش از ۵۹ هزار ولادت و ۲۶ هزار ازدواج در ۹ ماهه امسال، رتبه سوم کشور را کسب کرده است.
وی بیان کرد: استمرار ثبت دقیق و بهموقع رویدادها، علاوه بر مدیریت جمعیت، نقش مهمی در برنامهریزیهای اجتماعی و اقتصادی استان ایفا میکند.
