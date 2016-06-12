کاهش ۵.۹ درصدی ازدواج در لرستان/ طلاق افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امانی پور شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان با بیان اینکه مبحث جمعیت یکی از اساسی ترین و مهم ترین مباحث نظام است اظهار داشت: دولت ها سیاست های جمعیتی مختلفی را برای کاهش و یا افزایش جمعیت از قبیل سیاست مستقیم شامل تشویق به ولادت و امر ازدواج و سیاست های غیر مستقیم مانند مهاجرت افراد را در نظر گرفته اند.

نرخ رشد جمعیت لرستان ۱.۵۷ درصد است

وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ تک فرزندی را در کشور حذف کنیم، گفت: رهبری انقلاب در سال ۹۳ فرمود ما باید در سیاست های تهدید نسل تجدید نظر کنیم، سیاست تهدید نسل در یک برهه زمانی درست بود که یک اهدافی برایش معین کردند از سال ۷۱ به بعد باید این سیاست را تغییر می دادیم که این تغییر را انجام ندادیم و باید این خطا را جبران کنیم.

مدیرکل ثبت احوال لرستان گفت: سیاست های کلی جمعیت در ۳۰ اردیبهشت ۹۵ ابلاغ شد که ما نیز گزارشی از روند واقعه ازدواج، طلاق و ولادت استان را ارائه دادیم.

امانی پور به ترکیب سنی جمعیت استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: جمعیت سنی کمتر از ۱۵ سال استان ۲۳.۵ درصد، جمعیت ۱۵ تا۲۹ سال ۳۳.۸ درصد، جمعیت ۳۰ تا۶۴ سال ۳۷.۲ درصد و جمعیت ۶۵ ساله به بالا ۵.۵ درصد است.

وی برآورد جمعیت ثبتی لرستان تا پایان سال ۹۴ را یک میلیون ۸۸۳ هزار و ۳۷۸ نفر دانست و گفت: نرخ رشد جمعیت کشور تا پایان سال ۹۴ برابر ۱.۴۴ درصد بوده و این رقم در لرستان برابر ۱.۵۷ درصد بوده است.

مدیر کل ثبت احوال استان افزود: از نظر جمعتی ایران نسبت به کشورهای جهان رتبه ۱۷ ام را داشته بطوریکه چین دارای بیشترین نرخ رشد جمعیت جهان است.

امانی پور اضافه کرد: ایران در خاورمیانه رتبه نهم به لحاظ جمعیتی را در اختیار داشته و در منطقه رتبه سوم را دارد.

رتبه ششم لرستان در ثبت واقعه ازدواج

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ در استان به ازای هر هزار نفر ۲۰.۷ نوزاد متولد شده است، افزود: بیشترین نرخ تولد نوزاد مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۳۵.۶ درصد بوده و لرستان در خصوص ثبت ولادت رتبه ۱۳ کشور را به خود اختصاص داده است.

امانی پور با اشاره به اینکه در سال ۹۴ به ازای هر هزار نفر جمعیت ۴.۵ نفر فوت کرده است، ادامه داد: استان لرستان در خصوص مرگ و میر در کشور رتبه۱۱ ام کشور قرار دارد.

وی افزود: بیشترین وفات استان مربوط به شهرستان بروجرد است که به ازای هر هزار نفر ۵.۱ درصد فوت در این شهرستان ثبت شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان به مقایسه ولادت های استان در سال ۹۴ و مقایسه آن با سال ۹۳ پرداخت و گفت: در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تقریبا دو درصد کاهش ولادت داشته ایم.

امانی پور با اشاره به اینکه در سال ۹۴ به ازای هر هزار نفر در استان ۱۰.۲ ازدواج صورت گرفته است، افزود: اردبیل بیشترین میزان ازدواج در سال گذشته را داشته و لرستان رتبه شش کشور در ثبت واقعه ازدواج را دارد.

وی میانگین سن ازدواج زنان و مردان در کشور را به ترتیب ۲۴ و ۲۹ سال دانست و گفت: در لرستان میانگین سن ازدواج زنان ۲۳ و میانگین سن ازدواج مردان ۲۸ سال است.

کاهش ازدواج و افزایش طلاق در لرستان

مدیرکل ثبت احوال لرستان با اشاره به اینکه در لرستان به ازای هر هزار نفر ۱.۹ طلاق به ثبت می رسد و رتبه ۱۳ کشور را دارد، عنوان کرد: این میزان در کشور ۲.۱ بوده و سیستان و بلوچستان کمترین واقعه طلاق و گرگان بیشترین واقع طلاق را به خود اختصاص داده اند.

امانی پور با اشاره به اینکه اکثر طلاق های در پنج سال اول زندگی رخ می دهند، عنوان کرد: در کشور به ازای هر ۴.۲ ازدواج یک طلاق و در لرستان به ازای هر ۵.۴ ازدواج یک طلاق صورت می گیرد.

وی تعداد ازدواج های ثبت شده در لرستان را طی سال ۹۴ حدود ۱۹ هزار و ۶۴ ازدواج برشمرد و بیان داشت: در سال ۹۳ تعداد ۲۰ هزار و ۲۵۰ ازدواج در استان ثبت شد یعنی ۵.۹ درصد ازدواج در لرستان طی سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ کاهش یافته است.

امانی پور تعداد طلاق های ثبت شده در لرستان طی سال ۹۴ را سه هزار و ۵۵۱ مورد دانست و ادامه داد: این رقم در سال ۹۳ حدود سه هزار و ۴۵۹ مورد بوده و رشد ۲.۷ درصدی طلاق در استان را شاهد هستیم.