پایان فرار 8 ساله؛قاتل خواهر ناتنی در فردیس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری فردیس، سرهنگ فرج‌الله اسدالهی ظهر چهارشنبه اظهار کرد: اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ یک مورد قتل بر اثر تیراندازی با سلاح شکاری به پلیس گزارش شد که بلافاصله مأموران پلیس آگاهی شهرستان فردیس در محل وقوع جرم حاضر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس افزود: در بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته مشخص شد قاتل در حال تمیز کردن اسلحه شکاری خود بوده که بصورت ناخواسته ۲ گلوله شلیک و به خواهر ناتنی‌اش که خانمی ۳۲ ساله بوده برخورد و باعث کشته شدن وی گردیده است.

وی افزود: متهم پرونده بلافاصله پس از وقوع حادثه و پیش از رسیدن مأموران از محل وقوع جرم متواری شده بود ولی رسیدگی به این موضوع هیچ‌گاه از دستور کار پلیس خارج نشد و پرونده بر روی میز کار کارآگاهان پلیس آگاهی بصورت باز باقی ماند.

سرهنگ اسداللهی خاطر نشان ساخت: کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی پس از گذشت ۸ سال موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل فراری در یکی از شهرستان‌های غرب استان تهران شدند و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل دادند.

وی در پایان با هشدار جدی در رابطه با تبعات سنگین قانونی به دارندگان انواع سلاح غیر مجاز، به افرادی که دارای سلاح شکاری مجاز می‌باشند توصیه کرد: در هنگام استفاده از سلاح خود تمامی نکات ایمنی لازم را جدی بگیرند.