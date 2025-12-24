قتل مرد ۳۸ ساله همدانی در درگیری با سلاح شکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی گفت: حوالی ساعت ۲۰:۳۰ امروز دو مرد حدوداً ۳۸ ساله که با یکدیگر نسبت فامیلی داشتند، در جلوی یک سوپرمارکت واقع در خیابان فرهنگ همدان، بر اثر اختلافات شخصی درگیر شدند.

وی افزود: متأسفانه در جریان این درگیری، یکی از طرفین با استفاده از سلاح شکاری به قتل رسید.

دادستان همدان تأکید کرد: تحقیقات تخصصی پلیس برای روشن شدن تمامی زوایای این حادثه و تعقیب عاملان آن ادامه دارد.

این مقام قضائی جزئیات بیشتری را در این مرحله اعلام نکرد و از شهروندان خواست در صورت داشتن هرگونه اطلاعات تکمیلی، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند.