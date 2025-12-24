  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱

قتل مرد ۳۸ ساله همدانی در درگیری با سلاح شکاری

همدان-دادستان عمومی و انقلاب مرکز همدان از وقوع درگیری منجر به قتل مردی ۳۸ ساله با استفاده از سلاح شکاری در یکی از خیابان‌های این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی گفت: حوالی ساعت ۲۰:۳۰ امروز دو مرد حدوداً ۳۸ ساله که با یکدیگر نسبت فامیلی داشتند، در جلوی یک سوپرمارکت واقع در خیابان فرهنگ همدان، بر اثر اختلافات شخصی درگیر شدند.

وی افزود: متأسفانه در جریان این درگیری، یکی از طرفین با استفاده از سلاح شکاری به قتل رسید.

دادستان همدان تأکید کرد: تحقیقات تخصصی پلیس برای روشن شدن تمامی زوایای این حادثه و تعقیب عاملان آن ادامه دارد.

این مقام قضائی جزئیات بیشتری را در این مرحله اعلام نکرد و از شهروندان خواست در صورت داشتن هرگونه اطلاعات تکمیلی، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند.

