حجت الاسلام ابوالفضل مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم پرداخت به‌موقع حقوق کارگران در برخی شرکت‌های صنعتی و معدنی این شهرستان اظهار کرد: تأخیر چندماهه در پرداخت دستمزدها، معیشت و امنیت خانوادگی کارگران را با مشکل جدی مواجه کرده و لازم است شرکت‌های متخلف هرچه سریع‌تر حقوق معوقه را تسویه کنند.

امام جمعه خواف از استان خراسان رضوی با اشاره به فعالیت گسترده شرکت‌های معدنی و صنعتی در این شهرستان بیان کرد: شهرستان خواف یکی از قطب‌های صنعتی کشور است و شرکت‌های متعددی در حوزه معدن، تبدیل سنگ‌آهن به گندله، پیمانکاری و صنایع وابسته فعالیت دارند، اما متأسفانه در برخی از این شرکت‌ها حقوق کارگران به‌موقع پرداخت نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این مشکل مربوط به همه شرکت‌ها نیست، افزود: گزارش‌هایی از اداره کار و همچنین خود کارگران دریافت شده که نشان می‌دهد در برخی شرکت‌ها، حقوق کارگران چندین ماه پرداخت نشده است؛ به‌طوری‌که در مواردی از شهریورماه و حتی اردیبهشت‌ماه، دستمزدها به‌صورت کامل و منظم واریز نشده و تنها بخشی از آن پرداخت شده است.

مظاهری ادامه داد: این تأخیرها باعث بروز مشکلات جدی معیشتی و خانوادگی برای کارگران شده و پرداخت اجاره‌خانه و هزینه‌های زندگی آنان را با اختلال مواجه کرده است. ما به‌عنوان مدافع حقوق محرومان و مستضعفان، وظیفه خود دانستیم که به این شرکت‌ها تذکر جدی بدهیم.

امام جمعه خواف با بیان اینکه خواسته اصلی کارگران، پرداخت به‌موقع حقوق است، گفت: ما به‌عنوان صدای کارگران، مطالبه آنان را منتقل کرده‌ایم. برخی شرکت‌های پیمانکاری با ادبیاتی نادرست به اعتراض کارگران پاسخ می‌دهند و این افراد در شرایطی قرار می‌گیرند که امکان پیگیری مؤثر حقوق خود را ندارند.

وی با اشاره به وضعیت قراردادها و بیمه کارگران تصریح کرد: در برخی موارد، شرکت‌ها برای دور زدن قوانین، قراردادهای کوتاه‌مدت یا روزمزدی منعقد می‌کنند. کارگران اعلام کرده‌اند که حتی با همین نوع قراردادها نیز انتظار دارند حقوقشان به‌صورت منظم و عادلانه پرداخت شود.

مظاهری درباره ایمنی محیط کار خاطرنشان کرد: از نظر ایمنی و سلامت جسمی، مشکل جدی در محیط‌های کاری شهرستان وجود ندارد و موارد حادثه بسیار محدود است، اما امنیت شغلی و دریافت حقوق و مزایا، همچنان یکی از چالش‌های اصلی برخی کارگران است.

امام جمعه خواف با تأکید بر وجود شرکت‌های متعهد در شهرستان گفت: بسیاری از شرکت‌ها عملکرد مناسبی دارند و حقوق کارگران را به‌موقع پرداخت می‌کنند، اما تعداد محدودی از شرکت‌ها موجب نارضایتی شده‌اند که برآورد می‌شود حدود ۵۰۰ کارگر با مشکل تأخیر در پرداخت حقوق مواجه باشند.

وی گفت: طرح این موضوع در خطبه‌های نماز جمعه در راستای اطلاع‌رسانی عمومی و تسریع در پرداخت حقوق کارگران بود. این موضوع در شورای تأمین نیز بررسی شده و به شرکت‌های متخلف تذکر داده شده است. انتظار می‌رود با پیگیری‌های انجام‌شده، حقوق معوقه کارگران در کوتاه‌ترین زمان ممکن تسویه شود تا هم معیشت کارگران تأمین شود و هم فعالیت شرکت‌ها بدون تنش ادامه یابد.