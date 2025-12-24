  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

گلایه امام جمعه خواف از تأخیر چندماهه حقوق کارگران برخی شرکت‌های معدنی

مشهد- امام جمعه خواف با انتقاد از عدم پرداخت به‌موقع حقوق کارگران در برخی شرکت‌های معدنی گفت: تأخیر چندماهه در پرداخت دستمزدها، معیشت خانواده‌های کارگری را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

حجت الاسلام ابوالفضل مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم پرداخت به‌موقع حقوق کارگران در برخی شرکت‌های صنعتی و معدنی این شهرستان اظهار کرد: تأخیر چندماهه در پرداخت دستمزدها، معیشت و امنیت خانوادگی کارگران را با مشکل جدی مواجه کرده و لازم است شرکت‌های متخلف هرچه سریع‌تر حقوق معوقه را تسویه کنند.

امام جمعه خواف از استان خراسان رضوی با اشاره به فعالیت گسترده شرکت‌های معدنی و صنعتی در این شهرستان بیان کرد: شهرستان خواف یکی از قطب‌های صنعتی کشور است و شرکت‌های متعددی در حوزه معدن، تبدیل سنگ‌آهن به گندله، پیمانکاری و صنایع وابسته فعالیت دارند، اما متأسفانه در برخی از این شرکت‌ها حقوق کارگران به‌موقع پرداخت نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این مشکل مربوط به همه شرکت‌ها نیست، افزود: گزارش‌هایی از اداره کار و همچنین خود کارگران دریافت شده که نشان می‌دهد در برخی شرکت‌ها، حقوق کارگران چندین ماه پرداخت نشده است؛ به‌طوری‌که در مواردی از شهریورماه و حتی اردیبهشت‌ماه، دستمزدها به‌صورت کامل و منظم واریز نشده و تنها بخشی از آن پرداخت شده است.

مظاهری ادامه داد: این تأخیرها باعث بروز مشکلات جدی معیشتی و خانوادگی برای کارگران شده و پرداخت اجاره‌خانه و هزینه‌های زندگی آنان را با اختلال مواجه کرده است. ما به‌عنوان مدافع حقوق محرومان و مستضعفان، وظیفه خود دانستیم که به این شرکت‌ها تذکر جدی بدهیم.

امام جمعه خواف با بیان اینکه خواسته اصلی کارگران، پرداخت به‌موقع حقوق است، گفت: ما به‌عنوان صدای کارگران، مطالبه آنان را منتقل کرده‌ایم. برخی شرکت‌های پیمانکاری با ادبیاتی نادرست به اعتراض کارگران پاسخ می‌دهند و این افراد در شرایطی قرار می‌گیرند که امکان پیگیری مؤثر حقوق خود را ندارند.

وی با اشاره به وضعیت قراردادها و بیمه کارگران تصریح کرد: در برخی موارد، شرکت‌ها برای دور زدن قوانین، قراردادهای کوتاه‌مدت یا روزمزدی منعقد می‌کنند. کارگران اعلام کرده‌اند که حتی با همین نوع قراردادها نیز انتظار دارند حقوقشان به‌صورت منظم و عادلانه پرداخت شود.

مظاهری درباره ایمنی محیط کار خاطرنشان کرد: از نظر ایمنی و سلامت جسمی، مشکل جدی در محیط‌های کاری شهرستان وجود ندارد و موارد حادثه بسیار محدود است، اما امنیت شغلی و دریافت حقوق و مزایا، همچنان یکی از چالش‌های اصلی برخی کارگران است.

امام جمعه خواف با تأکید بر وجود شرکت‌های متعهد در شهرستان گفت: بسیاری از شرکت‌ها عملکرد مناسبی دارند و حقوق کارگران را به‌موقع پرداخت می‌کنند، اما تعداد محدودی از شرکت‌ها موجب نارضایتی شده‌اند که برآورد می‌شود حدود ۵۰۰ کارگر با مشکل تأخیر در پرداخت حقوق مواجه باشند.

وی گفت: طرح این موضوع در خطبه‌های نماز جمعه در راستای اطلاع‌رسانی عمومی و تسریع در پرداخت حقوق کارگران بود. این موضوع در شورای تأمین نیز بررسی شده و به شرکت‌های متخلف تذکر داده شده است. انتظار می‌رود با پیگیری‌های انجام‌شده، حقوق معوقه کارگران در کوتاه‌ترین زمان ممکن تسویه شود تا هم معیشت کارگران تأمین شود و هم فعالیت شرکت‌ها بدون تنش ادامه یابد.

