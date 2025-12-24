به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن حسینی دیباجی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه طرح فرهنگی و تربیتی «به وقت کتاب» گفت: کتاب زیربنای تربیت انسان مؤمن و بصیر است و باید برای ترویج و توسعه این فرهنگ تلاش کرد.
وی با تأکید بر پیوند دانش و تربیت ایمانی اظهار کرد: مطالعه و انس با کتاب پلی است میان علم و بصیرت و جامعهای که اهل مطالعه نباشد، از رشد فرهنگی و تمدنی باز میماند.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه روحالله استان مرکزی گفت: رهبر معظم انقلاب بارها توصیه فرمودهاند که کتاب باید جزو نیازهای روزمره زندگی مردم باشد، از اینرو توسعه کتابخوانی در مدارس و نهادهای تربیتی نوعی جهاد فرهنگی محسوب میشود که مسیر جامعه را به سمت تعالی فکری هدایت میکند.
حجت الاسلام دیباجی با قدردانی از مدیران و دبیران مدارس الگوی صالح، اجرای این طرح را گامی سنجیده و امیدبخش در مسیر رشد فرهنگی نسل دانشآموز دانست و افزود: هدف از اجرای چنین برنامههایی تنها افزایش آمار مطالعه نیست، بلکه پرورش روحیه تحقیق، گفتوگو و اندیشهورزی در نوجوانان است.
وی ادامه داد: سازمان مدارس الگوی صالح با رویکردی هوشمندانه توانسته است حلقه ارتباط میان مدرسه، خانواده و دغدغههای فرهنگی انقلاب اسلامی را احیا کند و استمرار این مسیر نیازمند حمایت نهادهای فرهنگی است تا این حرکت به الگویی ملی تبدیل شود.
حجت الاسلام حسینی دیباجی همچنین به نقش خانوادهها در تقویت فرهنگ مطالعه اشاره کرد و گفت: اگر پدر و مادر در خانه اهل مطالعه باشند، فرزندان نیز الگو میگیرند؛ از اینرو باید در هر خانهای قفسهای از کتابهای مفید و جذاب برای نسل نوجوان وجود داشته باشد.
نظر شما