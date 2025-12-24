  1. استانها
دیباجی: طرح «به وقت کتاب» نسل نوجوان را به مطالعه فرا می‌خواند

اراک- مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: با آغاز طرح «به وقت کتاب»، مدارس الگوی صالح استان مرکزی، پرچم جهاد فرهنگی را برافراشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن حسینی دیباجی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه طرح فرهنگی و تربیتی «به وقت کتاب» گفت: کتاب زیربنای تربیت انسان مؤمن و بصیر است و باید برای ترویج و توسعه این فرهنگ تلاش کرد.

وی با تأکید بر پیوند دانش و تربیت ایمانی اظهار کرد: مطالعه و انس با کتاب پلی است میان علم و بصیرت و جامعه‌ای که اهل مطالعه نباشد، از رشد فرهنگی و تمدنی باز می‌ماند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: رهبر معظم انقلاب بارها توصیه فرموده‌اند که کتاب باید جزو نیازهای روزمره زندگی مردم باشد، از این‌رو توسعه کتاب‌خوانی در مدارس و نهادهای تربیتی نوعی جهاد فرهنگی محسوب می‌شود که مسیر جامعه را به سمت تعالی فکری هدایت می‌کند.

حجت الاسلام دیباجی با قدردانی از مدیران و دبیران مدارس الگوی صالح، اجرای این طرح را گامی سنجیده و امیدبخش در مسیر رشد فرهنگی نسل دانش‌آموز دانست و افزود: هدف از اجرای چنین برنامه‌هایی تنها افزایش آمار مطالعه نیست، بلکه پرورش روحیه تحقیق، گفت‌وگو و اندیشه‌ورزی در نوجوانان است.

وی ادامه داد: سازمان مدارس الگوی صالح با رویکردی هوشمندانه توانسته است حلقه ارتباط میان مدرسه، خانواده و دغدغه‌های فرهنگی انقلاب اسلامی را احیا کند و استمرار این مسیر نیازمند حمایت نهادهای فرهنگی است تا این حرکت به الگویی ملی تبدیل شود.

حجت الاسلام حسینی دیباجی همچنین به نقش خانواده‌ها در تقویت فرهنگ مطالعه اشاره کرد و گفت: اگر پدر و مادر در خانه اهل مطالعه باشند، فرزندان نیز الگو می‌گیرند؛ از این‌رو باید در هر خانه‌ای قفسه‌ای از کتاب‌های مفید و جذاب برای نسل نوجوان وجود داشته باشد.

