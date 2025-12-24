  1. دانشگاه و فناوری
آلیاژ نقره با قابلیت درخشش بیشتر و عدم‌کدرشدگی رونمایی شد

آلیاژ سیلوادیم برای کاربرد در صنعت جواهر سازی رونمایی شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سیلوادیم، آلیاژی ویژه برای ساخت انگشترهای دست‌ساز عنوان طرح محققان این دانشگاه است که در بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار در پاویون پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رونمایی شد. این مراسم با حضور دکتر مسعود صبایی معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آقای دکتر نیکزاد معاون پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و آقای دکتر رحمانی رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی و آقای دکتر قلی نژاد معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه بوده است.

این آلیاژ که حاصل یک فرایند تحقیق و توسعه مبتنی بر پژوهش‌های علمی است، در چارچوب همکاری‌های مشترک هنرخانه رحیمی به مدیریت ابوالفضل رحیمی و پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و با کمک محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی شد.

نقره به دلیل ارزش مادی و هم رنگ روشن و درخشان آن برای قرن‌ها فلز محبوب زیورآلات بوده است ولی نقره خالص و آلیاژهای رایج آن دو مشکل اصلی دارند اول آنکه آلیاژهای رایج آن دو مشکل دارند؛ کدر شدن و سیاه شدن نقره است. این فلز به سرعت با اکسیژن و ترکیبات گوگردی هوا واکنش می‌دهد و لایه‌هایی روی سطح آن تشکیل می‌شود و دوم آنکه نرمی و آسیب پذیری بالایی دارد.
آلیاژهای قدیمی نقره یعنی پالادیم هم در عمل با مشکل دیگری روبه رو است؛ تخلخل، حباب و حفره‌های درونی که اصطلاحاً در صنعت به آن خوره می‌گویند، موضوعی که در مشبک کاری، سوهان کاری، قلمزنی و پرداخت، کار را پرریسک و پرهزینه می‌کند.

اختراع سیلوادیم هنرخانه رحیمی پاسخی است به همین مشکل. سیلوادیم آلیاژ اختصاصی هنرخانه رحیمی است که بر پایه نقره و پالادیم طراحی شده، حاصل پروژه‌ای با تأییدیه پژوهشی–صنعتی از دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان اختراع به ثبت رسید.

برای ساخت این آلیاژ ابتدا نقره در کوره تا دمای مشخصی گرم می‌شود تا به صورت مذاب یکنواخت درآید و در مرحله بعد به صورت تدریجی پالادیم به آن اضافه می‌شود و در مرحله سوم بار شکل دهی شامل مس، نیکل، روی، پالادیم، منگنز و آهن به آن اضافه می‌شود تا ریز ساختار آلیاژ تنظیم و برای ریخته گری آماده شود. سپس بار تقویت کننده با عناصر مشخص افزوده می‌شود تا استحکام و سختی نهایی آلیاژ بالا برود بدون آنکه شکننده شود.

در مرحله آخر در جو کنترل شده و با هم زدن مداوم انجام می‌گیرد تا اکسید شدن نقره جلوگیری شود و در نهایت مذاب به صورت سریع ریخته گری می‌شود تا ساختاری ریز دانه همگن و بدون حفره‌های انقباضی به دست آید.

آلیاژ سیلوادیم دارای درخشش بیشتر و عمر درخشش طولانی‌تر دارد و از نظر علمی حضور پالادیم و طراحی ریز ساختار باعث لایه سطحی محافط سریع‌تر و متراکم‌تر تشکیل شود و این لایه رشد بی رویه ندارد و در نتیجه اکسید شدن و جذب آلودگی سطحی در این آلیاژ کاهش یافته است.

کاربرد این آلیاژ ارزشمند در صنعت زیورآلات موجب می‌شود که از کدر شدن سریع و تغییر رنگ انگشتر و زیور آلات جلوگیری می‌شود.

این دستاورد علمی حاصل تلاش‌های علمی پرفسور سیدمحمد حسین میرباقری استاد تمام دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه امیرکبیر و مهندس کیانوش عسگری کارشناس ارشد و متخصص طراحی و شبیه سازی قطعات ریخته‌گری و آزمون‌های استاندارد مواد، دکتر یزدان شجری پژوهشگر حوزه مهندسی مواد، زهرا سادات سید رئوفی استاد دانشگاه ازاد واحد کرج و دکتر محمد حسن کنعانی دکترای نساجی از دانشگاه صنعنتی امیرکبیر و آقای دکتر فرامرز رستمی استاد شیمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی–فرهنگی است.

سعدانه طباطبایی نیا

