به گزارش خبرگزاری مهر، مخترعان برجسته استان هرمزگان موفق به راهیابی به مرحله نهایی پنجاه و یکمین دوره مسابقات بینالمللی اختراعات ژنو شدند.
این رقابتها، که قدیمیترین و معتبرترین رقابت اختراعات در سطح جهان محسوب میشود، توسط فدراسیون جهانی مخترعان (IFIA) برگزار میگردد.
این تیم متشکل از منصور فرهادی، دارنده دکترای تخصصی فیزیک و فعال در حوزه هوش مصنوعی و یاسین پرموته، مخترع شناخته شده و رئیس خانه نخبگان استان هرمزگان است.
این دو با طراحی و ساخت نسل جدیدی از توربینهای بادی هوشمند، توانستهاند توجه داوران این مسابقات مطرح و معتبر جهانی را جلب کنند.
این توربینهای جدید که با بهرهگیری از هوش مصنوعی توسعه یافتهاند، قابلیت تولید انرژی الکتریکی در گستره جغرافیایی وسیعتری نسبت به توربینهای متعارف را دارا هستند. در حالی که توربینهای فعلی عمدتاً به مناطقی با وزش باد شدید (مانند منجیل) محدود هستند، نمونه ابداعی این مخترعان در ۹۰ درصد نقاط ایران امکان تولید برق پایدار را فراهم میکند.
پس از طی فرآیند داوری، اختراع این تیم برای شرکت در مرحله نهایی و حضوری مسابقات پذیرفته شده است. تیم ملی مخترعان جمهوری اسلامی ایران متشکل از این دو نفر، در تاریخ ۲۰ تا ۲۴ اسفندماه سال جاری در شهر ژنو سوئیس حاضر شده و با سایر مخترعان از سراسر جهان به رقابت خواهند پرداخت.
در پایان این رویداد، به اختراعات برتر در رشتههای مختلف، مدالهای طلا، نقره و برنز اعطا خواهد شد.
این موفقیت، گامی مهم در نمایش توانمندیهای علمی و فناورانه ایران در عرصهای بینالمللی و در زمینه انرژیهای پاک و نوآورانه است.
منصور فرهادی با مدرک پسادکترای فیزیک، پژوهشهای میانرشتهای مؤثری در حوزه کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی انرژی داشته است. یاسین پرموته نیز بهعنوان چهرهای شناختهشده در عرصه نوآوری، علاوه بر ثبت اختراعات متعدد، نقش مؤثری در هدایت و پشتیبانی از نخبگان استان هرمزگان بهعنوان رئیس خانه نخبگان ایفا کرده است.
