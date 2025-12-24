سلطانی: ۲ نفر بر اثر ابتلا به آنفلوانزا در مشهد جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان سلطانی اظهار کرد: در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ۲ نفر به علت مبتلا به ویروس آنفلوانزا متأسفانه جان باختند و در حال حاضر ۱۰۹ نفر در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به علت مبتلا شدن به ویروس آنفلوانزا بستری شده‌اند. ۶۰ درصد این بیماران آقایان و ۴۰ درصد نیز بانوان هستند که در بیمارستان بستری هستند.

رئیس بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بیان کرد: با توجه به شیوع بالای آنفلوانزا در فصل پاییز و زمستان، در ماه گذشته ما با پیک بسیار بالایی از بیماران آنفولانزایی مواجه بودیم.

وی افزود: با توجه به اینکه بیمارستان امام رضا (ع) بزرگ‌ترین اورژانس شهر مشهد است تعداد زیادی از بیماران به این بیمارستان مراجعه می‌کردند. از ابتدای آذرماه تعداد بیماران مبتلا به ویروس آنفلوانزا افزایش چشمگیری پیدا کرد و در هفته دوم نیز به اوج خود رسید و از هفته سوم به ثبات مراجعه کنندگان رسیدیم. به نسبت هفته اول شیوع آنفلوانزا در مشهد هم اکنون به ثبات رسیده است.

رئیس بیمارستان امام رضا (ع) مشهد گفت: بیماران کودک به دلیل اینکه دو بیمارستان مجهز اکبر و شیخ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد داریم عمده این بیماران به این دو بیمارستان مراجعه می‌کنند. بیمارانی که در بیمارستان امام رضا (ع) بستری هستند تماماً بالغ هستند. توصیه می‌شود خانم‌های باردار و افراد حساس کمتر در سطح شهر تردد داشته باشند تا بتوانیم این اپیدمی را پشت سر بگذاریم‌.