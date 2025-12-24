  1. جامعه
  2. شهری
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

کشف یک هزار و ۳۲۴ تن فرآورده‌های جنگلی قاچاق

کشف یک هزار و ۳۲۴ تن فرآورده‌های جنگلی قاچاق

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف یک هزار و ۳۲۴ تن فرآورده‌های جنگلی قاچاق در طرح مبارزه با قاچاقچیان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح نتایج طرح سراسری مقابله با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی، عنوان داشت: این طرح با هدف حفظ و توسعه جنگل‌ها و مقابله و مبارزه با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی با همکاری سایر پلیس‌های تخصصی و رده‌های انتظامی سراسر کشور و تعامل و همکاری با دستگاه‌های متولی برون سازمانی به مدت ۷۲ ساعت به مرحله اجرا در آمد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بیش از یک هزار و ۳۰۰ تن چوب و فرآورده‌های جنگلی قاچاق در اجرای این طرح، بیان داشت: بیشترین میزان کشفیات با بررسی‌های صورت گرفته مربوط به استان‌های تهران بزرگ، گیلان و گلستان می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به تشکیل ۲۳۶ فقره پرونده برای متهمان دستگیر شده، خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی موفق به دستگیری ۲۴۷ متهم و توقیف تعداد ۱۷۲ دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق شدند.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه جنگل‌ها و مراتع طبیعی نقش حیاتی و بسیار مهمی در تسویه هوا، سلامت اکوسیستم، جلوگیری از فرسایش خاک و … دارند و از این رو حفظ و صیانت و نگهداری از این منابع و مراکز امری لازم و حیاتی است، بیان داشت: هموطنان گرامی در راستای مقابله همه جانبه با جرایم و مفاسد اقتصادی و از جمله مبارزه با قاچاق فرآورده‌های جنگلی می‌توانند به صورت شبانه روزی اخبار و اطلاعات خود را با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.

کد خبر 6700796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها