به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح نتایج طرح سراسری مقابله با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی، عنوان داشت: این طرح با هدف حفظ و توسعه جنگل‌ها و مقابله و مبارزه با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی با همکاری سایر پلیس‌های تخصصی و رده‌های انتظامی سراسر کشور و تعامل و همکاری با دستگاه‌های متولی برون سازمانی به مدت ۷۲ ساعت به مرحله اجرا در آمد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بیش از یک هزار و ۳۰۰ تن چوب و فرآورده‌های جنگلی قاچاق در اجرای این طرح، بیان داشت: بیشترین میزان کشفیات با بررسی‌های صورت گرفته مربوط به استان‌های تهران بزرگ، گیلان و گلستان می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به تشکیل ۲۳۶ فقره پرونده برای متهمان دستگیر شده، خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی موفق به دستگیری ۲۴۷ متهم و توقیف تعداد ۱۷۲ دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق شدند.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه جنگل‌ها و مراتع طبیعی نقش حیاتی و بسیار مهمی در تسویه هوا، سلامت اکوسیستم، جلوگیری از فرسایش خاک و … دارند و از این رو حفظ و صیانت و نگهداری از این منابع و مراکز امری لازم و حیاتی است، بیان داشت: هموطنان گرامی در راستای مقابله همه جانبه با جرایم و مفاسد اقتصادی و از جمله مبارزه با قاچاق فرآورده‌های جنگلی می‌توانند به صورت شبانه روزی اخبار و اطلاعات خود را با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.