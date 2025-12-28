کشف ۸ تن چوب جنگلی دپو شده و غیرمجاز در کردکوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد فرزبود اظهار کرد: در پی اطلاع واصله مبنی بر دپو چوب جنگلی دریکی از روستاهای این شهرستان موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی بالاجاده این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با اقدامات تخصصی و پلیسی محل دپوی چوبها در یکی از نقاط جنگلی یکی از روستاها شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی یک عملیات پلیسی در معیت کارشناسان منابع طبیعی به محل اعزام و حدود هشت تن انواع چوب جنگلی ممنوعه دپو شده کشفشد.
فرزبود ادامه داد: در این رابطه سه دستگاه تراکتور یک دستگاه جرثقیل که به صورت غیرمجاز قصد انتقال چوبها را داشتند توقیف شدند.
فرمانده انتظامی کردکوی با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند گفت: منابع طبیعی میراث گذشتگان بوده و باید در حفظ و نگهداری آن بکوشیم. شهروندان هرگونه اخبار امنیتی انتظامی را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
