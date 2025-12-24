به گزارش خبرگزاری مهر، فریده حسن زاده اظهار کرد: پیرو گزارش همکاران اورژانس، تعدادی از دانشآموزان یک مدرسه ابتدایی به همراه معلم و سرایدار مدرسه با علائم تهوع و استفراغ به بیمارستان مراجعه کردند. بر اساس بررسیهای اولیه، شش نفر از دانشآموزان به همراه سرایدار و معلم مدرسه دچار علائم مسمومیت شدهاند که حال عمومی آنها مساعد گزارش شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: این حادثه در ساعت ۱۰:۱۸ روز سوم دیماه ۱۴۰۴ در روستای طارم از توابع شهرستان حاجیآباد رخ داده و بلافاصله اقدامات درمانی و بررسیهای لازم انجام شده است. در حال حاضر تمامی افرادی که به بیمارستان مراجعه کردهاند، بستری بوده و تا زمان اعلام نتایج آزمایشها تحت نظر تیم درمان قرار دارند.
وی ادامه داد: در پی وقوع این حادثه، واحد بهداشت محیط و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت شهرستان بلافاصله در مدرسه حضور یافته و بررسیهای لازم از جمله ارزیابی آب شرب مدرسه و سایر موارد مرتبط را انجام دادند. همچنین نمونههایی از آب و نوشیدنی مصرفشده جهت انجام آزمایشهای تخصصی به آزمایشگاه ارسال شده است.
حسنزاده همچنین از حضور میدانی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجیآباد در بیمارستان این شهرستان خبر داد و گفت: مسعود دادرس بهمنظور بررسی ابعاد حادثه، عیادت از بیماران و نظارت بر روند اقدامات انجامشده، از نزدیک در بیمارستان حضور یافته است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان با تأکید بر اینکه علت دقیق این مسمومیت هنوز مشخص نشده، تصریح کرد: موضوع بهطور کامل در دست بررسی است و نتایج نهایی پس از دریافت پاسخ آزمایشها و تکمیل بررسیها، اطلاعرسانی خواهد شد.
نظر شما