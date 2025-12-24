توضیحات تکمیلی مسمومیت در مدرسه روستای طارم حاجی آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده حسن زاده گفت: در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۴۰۴، یک مورد طغیان با علائم گوارشی از سوی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گنج و در پی گزارش مصرف آب مشکوک در مدرسه ابتدایی روستای طارم به واحد مبارزه با بیماری‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی‌آباد اعلام شد. در گزارش اولیه، سه نفر از دانش‌آموزان با علائم تهوع و استفراغ توسط آمبولانس به بیمارستان حاجی‌آباد منتقل شده بودند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: بلافاصله تیمی متشکل از کارشناسان واحد بیماری‌ها و بهداشت محیط، به همراه بهورز و پزشک مرکز سلامت گنج، از مدرسه بازدید کردند. بر اساس بررسی‌های میدانی و اظهارات مدیر مدرسه، یکی از دانش‌آموزان از طعم تلخ آب بطری خود شکایت داشته و چند نفر از دانش‌آموزان دیگر نیز برای امتحان، از همان آب نوشیده‌اند که پس از مدتی دچار علائم گوارشی شده‌اند.

وی ادامه داد: طبق اعلام مدیر مدرسه، آب موجود در بطری سفیدرنگ و دارای حالت کف‌آلود بوده که به همراه دانش‌آموزان به بیمارستان منتقل شده است. همچنین نمونه‌گیری میکروبی از آب محل مربوط به مورد اولیه انجام شده و نمونه‌هایی از آب بطری مصرف‌شده نیز جهت بررسی‌های آزمایشگاهی به آزمایشگاه ارسال شده است.

حسن‌زاده تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش دریافتی از بیمارستان، تاکنون ۹ نفر از همان مدرسه با علائم گوارشی به بیمارستان مراجعه کرده‌اند که شامل چهار دانش‌آموز پسر، سه دانش‌آموز دختر، یک معلم و سرایدار مدرسه هستند. تمامی این افراد با حال عمومی خوب بستری بوده و تا زمان اعلام نتایج آزمایش‌ها تحت نظر تیم درمان قرار دارند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان با تأکید بر ادامه بررسی‌های تخصصی، خاطرنشان کرد: علت دقیق بروز این مسمومیت در دست بررسی است و نتایج نهایی پس از تکمیل آزمایش‌ها، اطلاع‌رسانی خواهد شد