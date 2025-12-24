  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷

توضیحات تکمیلی مسمومیت در مدرسه روستای طارم حاجی آباد

حاجی آباد- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از تکمیل بررسی‌های اولیه حادثه مسمومیت در یکی از مدارس روستای طارم از توابع شهرستان حاجی‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده حسن زاده گفت: در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۴۰۴، یک مورد طغیان با علائم گوارشی از سوی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گنج و در پی گزارش مصرف آب مشکوک در مدرسه ابتدایی روستای طارم به واحد مبارزه با بیماری‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی‌آباد اعلام شد. در گزارش اولیه، سه نفر از دانش‌آموزان با علائم تهوع و استفراغ توسط آمبولانس به بیمارستان حاجی‌آباد منتقل شده بودند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: بلافاصله تیمی متشکل از کارشناسان واحد بیماری‌ها و بهداشت محیط، به همراه بهورز و پزشک مرکز سلامت گنج، از مدرسه بازدید کردند. بر اساس بررسی‌های میدانی و اظهارات مدیر مدرسه، یکی از دانش‌آموزان از طعم تلخ آب بطری خود شکایت داشته و چند نفر از دانش‌آموزان دیگر نیز برای امتحان، از همان آب نوشیده‌اند که پس از مدتی دچار علائم گوارشی شده‌اند.

وی ادامه داد: طبق اعلام مدیر مدرسه، آب موجود در بطری سفیدرنگ و دارای حالت کف‌آلود بوده که به همراه دانش‌آموزان به بیمارستان منتقل شده است. همچنین نمونه‌گیری میکروبی از آب محل مربوط به مورد اولیه انجام شده و نمونه‌هایی از آب بطری مصرف‌شده نیز جهت بررسی‌های آزمایشگاهی به آزمایشگاه ارسال شده است.

حسن‌زاده تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش دریافتی از بیمارستان، تاکنون ۹ نفر از همان مدرسه با علائم گوارشی به بیمارستان مراجعه کرده‌اند که شامل چهار دانش‌آموز پسر، سه دانش‌آموز دختر، یک معلم و سرایدار مدرسه هستند. تمامی این افراد با حال عمومی خوب بستری بوده و تا زمان اعلام نتایج آزمایش‌ها تحت نظر تیم درمان قرار دارند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان با تأکید بر ادامه بررسی‌های تخصصی، خاطرنشان کرد: علت دقیق بروز این مسمومیت در دست بررسی است و نتایج نهایی پس از تکمیل آزمایش‌ها، اطلاع‌رسانی خواهد شد

