به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید نصرت الله موسوی امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم اعتکاف در شهرستان بروجرد، ضمن تأکید بر اهمیت ویژه اعتکاف بهعنوان بستری برای تربیت دینی، اخلاقی و معرفتی نسل نوجوان و جوان، اظهار داشت: لازم است که محور اعتکاف «زندگی با آیهها» باشد و همه برنامهها، محتواها و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی با محوریت قرآن کریم طراحی و اجرا شوند.
وی تأکید کرد: اعتکاف صرفاً به یک حضور فیزیکی محدود نشود، بلکه به یک تجربه عمیق معنوی و تربیتی تبدیل شود و هر معتکف بهعنوان یک سفیر زندگی با آیهها تربیت شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد، افزود: در برنامهریزیها، اهمیت غذای روح در کنار غذای جسم بهطورجدی مدنظر قرار گیرد و همانگونه که به کیفیت تغذیه جسمی معتکفان توجه میشود، محتوای معنوی، معرفتی و تربیتی نیز بادقت و غنای لازم ارائه شود.
حجتالاسلام موسوی بر لزوم توجه ویژه به مسئله اخلاق و ارتقای فضائل اخلاقی در فضای اعتکاف، و نیز معرفتافزایی در زمینه پیشرفتهای کشور تأکید کرد.
