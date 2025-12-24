عباسعلی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سال گذشته حدود ۲۵ هزار نفر در آئین اعتکاف استان گلستان حضور داشتند که پیشبینی میشود این رقم امسال به حدود ۳۰ هزار نفر برسد.
وی افزود: بر اساس دادههای موجود، نزدیک به ۶۰ درصد شرکتکنندگان سال گذشته از گروه سنی نوجوان و جوان بودهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه تعداد مساجد برگزارکننده این مراسم نیز رشد قابل توجهی داشته است؛ گفت: ان مراسم معنوی سال گذشته در ۳۲۷ مسجد استان برگزار شد این رقم امسال به ۳۴۸ مسجد رسیده است که پیش بینی میشود این عدد تا زمان برگزاری به بیش از ۳۵۰ مسجد برسد.
وی یادآور شد: برگزاری اعتکاف در گلستان با محوریت مشارکتهای مردمی انجام میشود و عمده امور اجرایی، از ثبتنام تا پشتیبانی و اجرای برنامهها، توسط نیروهای داوطلب و ستادهای محلی مدیریت میشود؛ مدلی که نقش مردم را در برگزاری این آئین معنوی پررنگتر کرده است.
گرزین با بیان اینکه در بخش دانشآموزی، برنامهریزی ویژهای صورت گرفته است اظهار کرد: به ازای هر ۱۵ نوجوان معتکف، یک مربی یا معلم پیشبینی شده است. در همین راستا، بیش از یکهزار و ۲۰۰ مربی برای همراهی و هدایت نوجوانان آموزش دیدهاند.
وی خاطرنشان کرد: شعار محوری اعتکاف امسال نیز «معنویت، اتحاد و استقامت» اعلام شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه ثبتنام علاقهمندان برای حضور در مراسم اعتکاف تا ۱۰ دیماه ادامه دارد گفت: متقاضیان میتوانند از طریق ارسال عدد ۵ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۷۹۸ اقدام کنند.
