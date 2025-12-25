  1. استانها
اعتکاف؛ محور تربیت نسل تمدن‌ساز و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب

گرگان-معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان باتأکید برنقش اعتکاف دررشد معنویت، عقلانیت انقلابی وزیست اجتماعی توحیدی ازمیزبانی بیش از ۴۵۰ مسجد استان برای برگزاری اعتکاف در استان خبرداد.

حجت‌الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مؤلفه‌های اصلی سیر تمدنی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: رشد معنویت و اخلاق، عقلانیت انقلابی و زیست اجتماعی توحیدی در سایه نظام امامت و ولایت و تفکر اسلام ناب، از ارکان اصلی جامعه تمدن‌ساز است؛ جامعه‌ای که در عین تقابل فعال با تمدن مادی‌گرای غرب و نظام سلطه، برای قوی شدن در همه عرصه‌ها تلاش می‌کند.

وی اعتکاف را خلوتی معنوی با خدای متعال در بهترین زمان و مکان دانست و افزود: این مناسک روح انسان را برای حضور فعال‌تر و اثرگذارتر در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آماده می‌کند و نقش مهمی در تربیت انسان تمدن‌ساز دارد.

استقبال چشمگیر نوجوانان و جوانان

دیلمی با اشاره به استقبال گسترده مردم از آئین‌های دینی گفت: به برکت انقلاب اسلامی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، شاهد حضور معنادار اقشار مختلف، به‌ویژه نوجوانان و جوانان در مناسکی همچون اعتکاف هستیم؛ به‌گونه‌ای که سال گذشته بیش از ۶۰ درصد از ۲۵ هزار معتکف استان گلستان را جوانان و نوجوانان تشکیل دادند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به تنوع برنامه‌ها اظهار کرد: در برخی مساجد، اعتکاف به‌صورت اختصاصی برای خانواده‌ها از جمله اعتکاف مادردختری، مادرپسری و همچنین مادران دارای کودکان خردسال با ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و تربیتی برگزار شد که نشان‌دهنده توجه خانواده‌ها به رشد معنویت نسل جدید است.

میزبانی ۴۵۰ مسجد با شعار معنویت، اتحاد و استقامت

وی با بیان اینکه امسال اعتکاف با شعار «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» برگزار می‌شود، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بیش از ۴۵۰ مسجد در سطح استان گلستان برای میزبانی از معتکفان پیش‌بینی شده است.

اعتکاف و تبیین مکتب شهید سلیمانی

دیلمی تقارن ایام اعتکاف با هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را فرصتی ارزشمند دانست و افزود: در این ایام، اعزام مربیان و راویان مکتب شهید سلیمانی با تمرکز بر خودسازی، مؤلفه‌های انقلابی‌گری و دشمن‌شناسی در دستور کار قرار دارد تا پیوند هویت انقلابی نوجوانان و جوانان با فرهنگ ایثار و شهادت تعمیق شود.

وی از اجرای برنامه‌هایی همچون برگزاری یادواره شهدای مقاومت و سردار دل‌ها، پویش نذر خدمت، ختم قرآن و جزءخوانی، محافل قرآنی تدبری «زندگی با آیه‌ها»، پاتوق‌های گفت‌وگو محور، مسابقات فرهنگی، اکران فیلم‌های انقلابی و روایتگری در مساجد، مدارس، هیئت‌ها و محلات خبر داد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان از تشکل‌های دینی و قرآنی، ائمه جمعه و جماعات، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، امنیتی و انتظامی و اصحاب رسانه خواست تا همچون گذشته، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مناسک توحیدی و تمدن‌ساز مشارکت و همکاری داشته باشند.

