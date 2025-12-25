حجتالاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مؤلفههای اصلی سیر تمدنی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: رشد معنویت و اخلاق، عقلانیت انقلابی و زیست اجتماعی توحیدی در سایه نظام امامت و ولایت و تفکر اسلام ناب، از ارکان اصلی جامعه تمدنساز است؛ جامعهای که در عین تقابل فعال با تمدن مادیگرای غرب و نظام سلطه، برای قوی شدن در همه عرصهها تلاش میکند.
وی اعتکاف را خلوتی معنوی با خدای متعال در بهترین زمان و مکان دانست و افزود: این مناسک روح انسان را برای حضور فعالتر و اثرگذارتر در عرصههای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آماده میکند و نقش مهمی در تربیت انسان تمدنساز دارد.
استقبال چشمگیر نوجوانان و جوانان
دیلمی با اشاره به استقبال گسترده مردم از آئینهای دینی گفت: به برکت انقلاب اسلامی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، شاهد حضور معنادار اقشار مختلف، بهویژه نوجوانان و جوانان در مناسکی همچون اعتکاف هستیم؛ بهگونهای که سال گذشته بیش از ۶۰ درصد از ۲۵ هزار معتکف استان گلستان را جوانان و نوجوانان تشکیل دادند.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به تنوع برنامهها اظهار کرد: در برخی مساجد، اعتکاف بهصورت اختصاصی برای خانوادهها از جمله اعتکاف مادردختری، مادرپسری و همچنین مادران دارای کودکان خردسال با ویژهبرنامههای فرهنگی و تربیتی برگزار شد که نشاندهنده توجه خانوادهها به رشد معنویت نسل جدید است.
میزبانی ۴۵۰ مسجد با شعار معنویت، اتحاد و استقامت
وی با بیان اینکه امسال اعتکاف با شعار «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» برگزار میشود، گفت: با برنامهریزیهای انجامشده، بیش از ۴۵۰ مسجد در سطح استان گلستان برای میزبانی از معتکفان پیشبینی شده است.
اعتکاف و تبیین مکتب شهید سلیمانی
دیلمی تقارن ایام اعتکاف با هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را فرصتی ارزشمند دانست و افزود: در این ایام، اعزام مربیان و راویان مکتب شهید سلیمانی با تمرکز بر خودسازی، مؤلفههای انقلابیگری و دشمنشناسی در دستور کار قرار دارد تا پیوند هویت انقلابی نوجوانان و جوانان با فرهنگ ایثار و شهادت تعمیق شود.
وی از اجرای برنامههایی همچون برگزاری یادواره شهدای مقاومت و سردار دلها، پویش نذر خدمت، ختم قرآن و جزءخوانی، محافل قرآنی تدبری «زندگی با آیهها»، پاتوقهای گفتوگو محور، مسابقات فرهنگی، اکران فیلمهای انقلابی و روایتگری در مساجد، مدارس، هیئتها و محلات خبر داد.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان از تشکلهای دینی و قرآنی، ائمه جمعه و جماعات، مسئولان دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، امنیتی و انتظامی و اصحاب رسانه خواست تا همچون گذشته، در برگزاری هرچه باشکوهتر این مناسک توحیدی و تمدنساز مشارکت و همکاری داشته باشند.
