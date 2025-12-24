به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز چهارشنبه در آئین رونمایی از پوستر نخستین جشنواره قرآنی «زندگی با آیه‌ها» که در محل سازمان دارالقرآن برگزار شد، گفت: به باور من در فضای مجازی و شرایط فرهنگی امروز، بیش از هر زمان دیگری به قرآن نیاز داریم.

وی همچنین با بیان خاطره‌ای از جوانی که به دلیل ناتوانی در خرید قرآن از حضور در کلاس بازمانده بود، افزود: این اتفاق نشان می‌دهد پیش از هر برنامه فرهنگی باید نیازهای اولیه قرآن‌آموزان را تأمین کنیم و تنها برای همین برنامه اخیر، ۱۰ هزار جلد قرآن با مشارکت مردم تهیه شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی به جلسه شورای آموزش و پرورش استان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: مدیرکل آموزش و پرورش اعلام کرد که می‌توان با اعتباری کمتر از یک میلیارد تومان در چهار شهرستان دارالقرآن راه‌اندازی کرد، اما این ظرفیت هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

رحمانی همچنین با تاکید بر لزوم ارتقای برنامه‌های قرآنی، افزود: علی‌رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب، عملکرد ما در حوزه قرآن چندان قابل دفاع نبوده و باید از ظرفیت مردمی و تخصص فعالان قرآنی بهره گرفته و محوریت قرآن را در برنامه‌ها قرار داد.

وی در ادامه با اشاره به بافت قومیتی و مذهبی استان، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با ترکیبی از اقوام و مذاهب مختلف، نیازمند یک نقطه مشترک برای انسجام فرهنگی است و قرآن می‌تواند این نقش را ایفا کند.

استاندار آذربایجان‌غربی ضمن قدردانی از سردار پور جمشیدیان برای حمایت از برنامه‌های قرآنی، افزود: هر اقدامی که در مسیر ترویج قرآن انجام شود، ماندگار و تأثیرگذار خواهد بود.

علی‌اکبر پور جمشیدیان قائم مقام وزیر کشور در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره زندگی با آیه‌ها گفت: چهار استان آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، زنجان و اردبیل به‌عنوان کانون‌های اصلی طرح معرفی شده‌اند.

قائم مقام وزیر کشور هدف جشنواره را ترویج فرهنگ قرآنی و وحدت ملی دانسته و افزود: این طرح در سال‌های آینده به سطح ملی گسترش می‌یابد و وزارت کشور متعهد به پشتیبانی و تأمین فرصت‌ها و ابزارهای لازم اجرایی برای توسعه این حرکت قرآنی است.