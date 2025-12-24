صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری ایران به اوراسیا در ۷ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، الهام حاجی‌کریمی اظهار کرد: بیشترین رشد صادرات مربوط به کشور بلاروس با ۵۰ درصد و ارمنستان با ۳۵ درصد بود. این در حالی است که صادرات ایران به سایر کشورهای جهان در این مدت رشد نداشت و این نشان‌دهنده تأثیر مثبت موافقتنامه در حفظ روند صادرات است.

حاجی‌کریمی با اشاره به اینکه در بخش واردات نیز تفکیک آمار بر اساس «کشور طرف معامله» و «مبدا کالا» است، تصریح کرد: بر اساس کشور طرف معامله، واردات حدود ۱۹ درصد کاهش یافته و به ۸۸۵ میلیون دلار رسیده است. اما بر اساس «مبدا کالا»، واردات از حوزه اوراسیا ۲۷ درصد رشد داشته که عمدتاً شامل اقلام اساسی مانند روغن آفتابگردان، گندم و ذرت دامی است که حتی در ایام جنگ دوازده روزه نیز تأمین شد.

سرپرست دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با مقایسه ترکیب کالاهای صادراتی قبل و بعد از موافقتنامه‌های موقت و دائم، ادامه داد: پیش از موافقتنامه‌های موقت (از سال ۹۸)، ده قلم عمده صادراتی ما به اوراسیا همگی کشاورزی بود، اما اکنون کالاهای صنعتی مانند کانتینر، سیمان سفید، میله‌های آهنی، نفت، قیر و الیاف سنتتیک نیز به فهرست ده کالای عمده صادراتی اضافه شده‌اند.

حاجی کریمی افزود: ما پتانسیل تجاری بسیار بالایی در حوزه اوراسیا داریم. به طور خاص در گروه‌های کالایی خودرو و قطعات، منسوجات و پوشاک، دارو و تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی، اوراسیا واردات زیادی از جهان دارد و ایران توانایی صادرات به این بازار مناسب را داراست.

وی به تشکیل کارگروه‌های تخصصی پیش‌بینی شده در موافقتنامه اشاره و تصریح کرد: کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های گمرک، استاندارد، قواعد مبدا و حمل و نقل در شهریور و مهرماه به صورت ویدئو کنفرانس بین دو طرف برگزار شد و نتایج آن در «کارگروه مشترک» که نهاد اصلی رصد موافقتنامه است، ارائه شد.

سرپرست دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزود: در جلسه کارگروه مشترک در دوم مهرماه ۱۴۰۴ که با حضور وزیر صمت و وزیر تجارت اوراسیا برگزار شد، گزارش این کارگروه‌ها ارائه و چالش‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین «نقشه راه همکاری اقتصادی و تجاری برای سه سال آینده» بین دو وزیر امضا شد که برنامه عمل آینده در چارچوب موافقتنامه است و وظایف دستگاه‌های اجرایی دو طرف در آن تعیین شده است.

وی با اشاره به جزئیات نمایشگاه اوراسیا گفت: هیأت‌های تجاری از کشورهای آسیا و منطقه در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد و یک «نشست عالی‌مقامات» نیز با حضور وزرا و مقامات عالی‌رتبه برگزار می‌شود تا موضوعات کلان همکاری‌های تجاری و اقتصادی مانند عملکرد موافقتنامه تجارت آزاد از زمان اجرایی شدن آن (۲۵ اردیبهشت)، زمینه‌های همکاری آینده، پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک و حوزه‌های نوظهوری مانند تجارت الکترونیک مورد بحث قرار گیرد.

حاجی‌کریمی با اشاره به پنل‌های تخصصی سال گذشته در حوزه‌های استاندارد، گمرک، حمل و نقل و خود موافقتنامه، تصریح کرد: این پنل‌ها با حضور کارشناسان و مقامات اوراسیایی و نمایندگان دستگاه‌های داخلی برگزار شد و ارایه‌های طرف اوراسیایی، کاربردی و مورد توجه بخش خصوصی بود.

سرپرست دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزود: امسال نیز پیش‌بینی شده این پنل‌های تخصصی به‌صورت ویژه و با اضافه شدن موضوعات جدید برگزار شود و انتظار داریم با حضور نمایندگان کشورهای منطقه، نمایشگاه پرشورتر از سال گذشته باشد.

گفتنی است، در راستای اجرای توافقنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا، چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی اوراسیا از ۱۲ تا ۱۵ بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد. این رویداد فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی، تجار و تولیدکنندگان ایرانی و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا فراهم می‌آورد تا ضمن آشنایی با ظرفیت‌های موجود، زمینه تعمیق همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک را بیش از پیش فراهم کنند.