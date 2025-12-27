اجرای نخستین طرح انتخاب مشارکتی ارقام گندم در شهرستان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهراز کاظمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان بیان کرد: مزرعه انتخاب مشارکتی ارقام گندم موسوم به پی وی اس برای نخستین بار در این شهرستان اجرا شد.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف مقایسه عملکرد ارقام مختلف گندم در شرایط واقعی مزرعه اجرایی شده است، افزود: این طرح با مشارکت کارشناسان و مسئولان بخش زراعت و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان سمنان اجرایی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سمنان ادامه داد: اجرای مزارع پی وی اس نقش مهمی در انتقال یافته‌های تحقیقاتی به عرصه تولید و افزایش مشارکت کشاورزان در فرآیند انتخاب ارقام مناسب دارد.

کاظمی ادامه داد: نتایج حاصل از این طرح می‌تواند زمینه‌ساز معرفی ارقام برتر و ارائه توصیه‌های فنی دقیق‌تر به کشاورزان شهرستان سمنان در سال‌های زراعی آینده باشد و در نهایت به بهبود عملکرد و پایداری تولید گندم در منطقه کمک کند.