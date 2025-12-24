میدری: عدالت شغلی آغازی برای خلق ثروت است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هماندیشی با دانشجویان فعال در حوزه عدالت شغلی، با ابراز خرسندی از کیفیت آثار و پیشنهادهای ارائهشده، با بیان اینکه عدالت شغلی میتواند نقطه آغاز یک دگرگونی بزرگ در نابرابریهای اجتماعی و بسترساز خلق ثروت باشد، گفت: گزارشها و پیشنهادهای دانشجویان در این حوزه نشان میدهد که نگاه انتقادی آنها با ایدهپردازی و راهکارهای اجرایی همراه است.
وی با تأکید بر اینکه گزارشهای دانشجویان در حوزه عدالت شغلی فراتر از نقد، صاحب ایده و راهکار است، اظهار کرد: تحلیل انتقادی بدون ارائه راهحل ضعف محسوب میشود و مشارکت مردم میتواند موتور تحول اجتماعی و اقتصادی باشد.
وی اظهار کرد: در این حوزه، مسائل بهدرستی شناسایی شده و راهکارهای مطرحشده، قابل تأمل و در بسیاری موارد، واجد قابلیت اجرایی است. گزارشهای دانشجویان صرفاً انتقادی نیست، بلکه قدرت ایده و راهحل دارد و این نشاندهنده ظرفیت حرکت به سمت تغییرات واقعی است.
میدری با بازاندیشی در خصوص رویکرد صرفاً انتقادی در برخی جریانهای دانشجویی، افزود: همانگونه که دکتر پزشکیان بارها تأکید کردهاند، بیان مشکلات ضروری است، اما تحلیل انتقادی بدون راهکار، کافی نیست. ما به نقد صرف نیاز نداریم، بلکه به افرادی نیاز داریم که بتوانند تغییر ایجاد کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رویکرد دولت و رئیسجمهور پزشکیان تصریح کرد: نگاه رئیسجمهور پزشکیان و دولت بر پیوند با مردم است، زیرا مشارکت مردم میتواند انرژیهایی آزاد کند که منجر به حل مسائل شود. تجربههایی مانند مشارکت مردمی در ساخت مدارس نشان میدهد که وقتی اعتماد شکل بگیرد، مردم وارد میدان میشوند.
میدری با اشاره به نمونههای تاریخی تصریح کرد: در تحولات بزرگ اجتماعی، زمانی که یک مسئله به مطالبهای جمعی تبدیل شده، دگرگونیهای اساسی رخ داده است. عدالت شغلی نیز میتواند به چنین مسئلهای تبدیل شود و نقطه شروع یک تحول بزرگ باشد.
وی عدالت شغلی را «مبنای خلق ثروت» دانست و افزود: بسیاری از نابرابریها ناشی از مدیریت نادرست و عدم استفاده صحیح از سرمایه انسانی است. اگر دسترسی برابر به شغل فراهم شود، بهتبع آن دسترسی به آموزش، زیرساخت و فرصتهای رشد نیز عادلانهتر خواهد شد.
وزیر کار، پیشنهادهای عملی دانشجویان را قابل پیگیری و اجرا دانست و گفت: طرحهایی مانند سامانه ملی عدالت شغلی، اتصال دادههای آموزش و پرورش و وزارت کار، سامانه ملی کارورزی، استفاده از هوش مصنوعی و سامانه عدالتنما که در جلسه توسط دانشجویان مشارکتکننده در فراخوان مطرح شد، همراستا و قابل بررسی کارشناسی هستند و میتوانند بهصورت عملی تجمیع، طراحی و اجرا شوند.
میدری همچنین به ایده یکی از دانشجویان مبنی بر «حق بر اولین شغل» برای فارغالتحصیلان، بهویژه در مناطق محروم اشاره کرد و افزود: این پیشنهاد میتواند در مقیاس کوچک از جمله در شرکتهای تابعه وزارتخانه، آزمایش و در صورت موفقیت، به سطح ملی تعمیم داده شود. بخش خصوصی نیز از دورههای کارورزی سه تا ششماهه استقبال خواهد کرد.
وی با اشاره به پیشنهاد دیگری از دانشجویان ارائهدهنده مبنی بر ضرورت تدوین سند جامع و نقشه راه تحقق عدالت شغلی تصریح کرد: سیستم اداری پیچیده است و اصلاحات باید بهصورت تدریجی انجام شود. گسترش ارتباطات و کاهش وابستگی به روابط غیررسمی، نقش مهمی در کاهش نابرابریها دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان، با اشاره به کتاب «اقتصاد روایی»، روایتسازی را یکی از الزامات مهم تحقق عدالت شغلی دانست و گفت: روایتها میتوانند اقتصاد را دچار رکود یا شکوفا کنند. ساخت روایتهای الهامبخش در خصوص عدالت شغلی و ظرفیتهای داخلی، بهاندازه اقدامات فنی و سامانهای اهمیت دارد. برای ساختن روایتهای تازه، نیاز به آن داریم که نگاه افراد تغییر کند.
نظر شما