کشف ۳۲ کیلوگرم مواد مخدر با دستگیری ۱۷ متهم در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از اجرای عملیاتی برای مقابله با توزیع مواد مخدر در سطح این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در این عملیات بیش از ۳۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ محمدرضا یاری با بیان اینکه پس از دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت تعدادی از افراد در زمینه توزیع مواد مخدر، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی عوامل مرتبط با این پرونده شدند.

وی ادامه داد: در جریان عملیات‌های جداگانه، ۱۷ نفر از توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان مواد مخدر دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در بازرسی از متهمان، در مجموع ۳۲ کیلو و ۳۸۱ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

یاری در پایان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان، خاطرنشان کرد: افراد دستگیر شده پس از تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی و صدور رأی به دستگاه قضایی معرفی شدند.