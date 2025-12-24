کشف سوخت خارج از شبکه توزیع در مینودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان مینودشت حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی مزدا مشکوک و آن را متوقف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی مأموران از خودروی مورد نظر، هزار و ۸۰۰ لیتر فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع از نوع گازوئیل کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت با اشاره به توقیف خودرو و دستگیری یک نفر متهم گفت: پلیس در راستای تحقق اهداف سازمانی با تمام توان با پدیده قاچاق مبارزه کرده و اجازه فعالیت به عده‌ای سودجو را نخواهد داد.