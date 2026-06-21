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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۰

حدود ۲۵ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه کشف شد

حدود ۲۵ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه کشف شد

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۲۴ کیلو و ۸۴۲ گرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۱۹ نفر در ارتباط با جرائم مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت تعدادی از افراد در زمینه توزیع مواد مخدر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی عوامل دخیل آغاز شد.

بر اساس این گزارش، مأموران انتظامی پس از انجام تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی ۱۹ نفر از قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر شدند و در عملیات‌های جداگانه نسبت به دستگیری آنان اقدام کردند.

در بازرسی‌های انجام شده از افراد دستگیر شده، در مجموع ۲۴ کیلو و ۸۴۲ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد که از چرخه توزیع خارج شد.

در ادامه روند رسیدگی به این پرونده، متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی و صدور احکام لازم به دستگاه قضایی معرفی شدند.

پلیس همچنین بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان تأکید کرده و از شهروندان خواسته است در صورت اطلاع از فعالیت افراد سودجو، موضوع را از طریق مراجع انتظامی گزارش کنند.

کد مطلب 6866434

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