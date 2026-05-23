بیش از ۱۰ کیلوگرم تریاک در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: پس از کسب گزارشهای موثق مبنی بر اینکه یک نفر از توزیعکنندگان اصلی، اقدام به حمل و دپوی محموله مواد مخدر در یکی از نقاط کلانشهر کرمانشاه کرده است، رسیدگی ضربتی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس مرکز استان قرار گرفت.
وی با تشریح فرآیند این عملیات افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و تحقیقات گسترده میدانی، موفق شدند مخفیگاه دقیق و محل نگهداری و حمل این محموله افیونی را شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: پس از تکمیل مستندات و هماهنگیهای لازم با مقام قضایی، اکیپهای عملیاتی پلیس در اقدامی غافلگیرانه به محل مورد نظر ورود کرده و بازرسیهای قانونی و لازم را به عمل آوردند.
سرهنگ یاری به میزان کشفیات این عملیات اشاره کرد و گفت: در جریان بازرسیهای دقیق تخصصی از محل شناساییشده، ۱۰ کیلو و ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانهای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.
وی در پایان با تاکید بر تداوم طرحهای پاکسازی محلات خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم به دستگاه قضایی معرفی شد؛ پلیس با تمام توان و بدون اغماض با عاملان خط مقدم توزیع مواد مخدر برخورد خواهد کرد.
