  1. استانها
  2. گلستان
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

دستگیری ۲۶ متهم تحت تعقیب درگرگان

گرگان-فرمانده انتظامی گرگان از اجرای طرح امنیت محله محور با رویکرد جلب و دستگیری محکومین و متهمان متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی و انتظامی در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی نسب اظهار کرد: اجرای طرح امنیت محله محور با رویکرد جلب و دستگیری محکومین و متهمین متواری و تحت تعقیب دستگاه قضائی و انتظامی با تلاش مأموران انتظامی در این شهرستان به طور مستمر انجام می‌پذیرد.

وی افزود: در این خصوص ۲۶ نفر از محکومان و متهمان متواری در حوزه‌های مختلف جرایم در ۷۲ ساعت گذشته دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی گرگان گفت: به منظور ارتقا امنیت اجتماعی در جامعه و افزایش رضایتمندی آحاد افراد جامعه از عملکرد فراجا، این طرح نیز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6701241

