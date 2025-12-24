دستگیری ۲۶ متهم تحت تعقیب درگرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی نسب اظهار کرد: اجرای طرح امنیت محله محور با رویکرد جلب و دستگیری محکومین و متهمین متواری و تحت تعقیب دستگاه قضائی و انتظامی با تلاش مأموران انتظامی در این شهرستان به طور مستمر انجام می‌پذیرد.

وی افزود: در این خصوص ۲۶ نفر از محکومان و متهمان متواری در حوزه‌های مختلف جرایم در ۷۲ ساعت گذشته دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی گرگان گفت: به منظور ارتقا امنیت اجتماعی در جامعه و افزایش رضایتمندی آحاد افراد جامعه از عملکرد فراجا، این طرح نیز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.