  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۳

عراقچی: تعریف جدید آمریکا از دیپلماسی دیکته کردن است نه مذاکره

عراقچی: تعریف جدید آمریکا از دیپلماسی دیکته کردن است نه مذاکره

وزیر امورخارجه در شبکه ایکس با کنایه به تعریف جدید ایالات متحده از دیپلماسی نوشت: این دیکته‌کردن است، نه مذاکره؛ چه برسد به مذاکره‌ای معنادار!

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه در شبکه ایکس با کنایه به تعریف جدید ایالات متحده از دیپلماسی نوشت: تعریف جدید ایالات متحده از دیپلماسی: «ما آماده مذاکره‌ای معنادار هستیم، اما حقوق به رسمیت شناخته‌شده‌ی بین‌المللی خود را فراموش کنید!»

این دیکته‌کردن است، نه مذاکره؛ چه برسد به مذاکره‌ای معنادار!

جهان شاهد بود ما در حال مذاکره بودیم که ایالات متحده تصمیم گرفت به روی مردم ما آتش بگشاید و دیپلماسی را تارومار کند. و ما هم همان کاری را کردیم که همیشه می‌کنیم: کسانی را که به ما حمله کردند درهم کوبیدیم و کاری کردیم که از کردهٔ خود پشیمان شوند.

«دست دراز کردن برای دیپلماسی» به این معنا نیست که بمب‌افکن بفرستید و بعد با افتخار، ناکامی آن‌ها را موفقیت جلوه دهید!

به‌جای تلاش برای فریب جهانیان، به دیپلماسی واقعی و شرافتمندانه روی بیاورید.

کد خبر 6701004
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • م.ج IT ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      آمریکا از جنگ جهانی دوم همیشه سیاستهای خودشو دیکته می‌کرده. بمب‌های اتم بر سر ژاپن نمونه بارز آنست!!! قبلاً پشت دربهای بسته، الان شرایط جهانی و ترامپ بی مهابا این سیاست رو عریان کرده. در برجام پشت درهای بسته چه گذشت؟ بگو! مذاکره بود؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها