رهاسازی سارگپه درمان‌ شده در دره‌ هایقر فیروزآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد جهان پور گفت: یک بهله سارگپه پس از آسیبدیدگی، با اقدام مسئولانه اهالی روستای محمدآباد و تحویل به حسین کشاورز، آتشنشان و فعال محیط زیست و منابع طبیعی، تحت مراقبت قرار گرفت و فرآیند درمان آن با همکاری دامپزشکان انجام شد.
وی افزود: سارگپه یادشده در محل آتشنشانی فیروزآباد نگهداری شد و پس از انجام معاینات تخصصی، تأیید سلامت و احراز توان پرواز، در زیستگاه طبیعی خود در درههای هایقر رهاسازی شد تا به چرخه طبیعی حیات بازگردد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزآباد با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از تنوع زیستی کشور اظهار داشت: همکاری شهروندان، نیروهای امدادی و جامعه دامپزشکی در نجات گونههای حیاتوحش، جلوهای روشن از مسئولیتپذیری اجتماعی و صیانت از سرمایههای طبیعی ملی به شمار میرود.
در این اقدام محیط زیستی، حسین قنبری بهعنوان دامپزشک معالج و تیم دامپزشکی شامل محسنیزاده، احمدزاده و منصوری مشارکت داشتند و از تلاشهای حسین کشاورز، آتشنشان و فعال محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان فیروزآباد قدردانی شد.
