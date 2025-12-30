به گزارش خبرگزاری مهر، کامران اسلاملو، ظهر سهشنبه از شناسایی و دستگیری شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظتشده ارژن خبر داد و گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز به همراه سر محیطبانی ارژن طی عملیاتی مشترک، دو گروه شکارچی غیرمجاز را در این منطقه شناسایی و دستگیر کردند.
وی ادامه داد: این اقدام در ۵ دیماه و در چارچوب پایش مستمر و هدفمند مناطق تحت مدیریت صورت گرفت که در جریان آن، از متخلفان یک قبضه اسلحه ساچمهزنی غیرمجاز و دو قبضه اسلحه ساچمهزنی متعلق به غیر کشف و ضبط شد.
اسلاملو با اشاره به تداوم برنامههای حفاظتی افزود: در ادامه اقدامات کنترلی، یگان حفاظت محیط زیست شیراز به همراه محیطبانان مناطق ارژن و مله گاله طی هفته گذشته و در نتیجه پایش شبانهروزی، موفق به کشف و ضبط ۱۱ قبضه اسلحه شکاری شد که همچنین از متخلفان، لاشه ۵ قطعه پرنده شامل کبک، تیهو و کبوتر وحشی به همراه ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز تأکید کرد: کلیه موارد کشفشده صورت جلسه شده و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی و پیگیری قضائی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
وی با اشاره به جایگاه مناطق حفاظتشده به عنوان سرمایههای ملی کشور اظهار کرد: حفاظت از تنوع زیستی و گونههای حیات وحش، از مأموریتهای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست به شمار میرود و برخورد قانونی با متخلفان، با جدیت و بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
