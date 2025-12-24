به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بهزادی با بیان اینکه بارندگیهای اخیر شرایط ایدهآلی برای تکثیر پشه آئدس (ناقل بیماریهای تب دنگی، چیکونگونیا، زیکا و تب زرد) فراهم کرده است، اظهار کرد: همه مناطق در وضعیت مستعد خطر قرار دارند. کوچکترین حجم آب راکد – حتی آبی که در یک درب بطری جمع شده – میتواند بهعنوان زیستگاهی مناسب برای رشد و تکثیر این پشه محسوب شود.
وی با اشاره به اقدامات کنترلی مرکز بهداشت، تصریح کرد: در کلیه محلات، بهمحض صید پشه آئدس، عملیات مهپاشی بهصورت هدفمند و در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود. اما سمپاشی گسترده برای حذف این پشه در دستور کار قرار ندارد؛ زیرا افزون بر پیامدهای نامطلوب زیستمحیطی، میتواند زمینهساز ایجاد مقاومت پشه نسبت به سموم شود.
بهزادی مهمترین اقدام را مشارکت مردم در حذف کانونهای آب راکد دانست و گفت: پشه آئدس عمدتاً در نزدیکی محل زندگی انسانها زیست میکند. از اینرو ضروری است هر فرد با مسئولیتپذیری، نسبت به شناسایی و حذف آبهای راکد در خانه و اطراف آن اقدام کند.
وی به اقدامات ساده ولی مؤثر اشاره کرد: ایجاد مسیر مناسب برای جریان آب، پر کردن چالهها و گودالها، معدومسازی یا پوشاندن لاستیکهای فرسوده، تخلیه منظم آب جمعشده در زیر گلدانها و زیرگلدانیها، تخلیه آب زیر کولرهای آبی و ایجاد لولهکشی یا مسیر ایمن برای تخلیه دائمی آب خروجی کولرها.
رئیس مرکز بهداشت میناب در پاسخ به سوال درباره آمار ابتلاء عنوان کرد: در شهرستان میناب تاکنون تنها یک مورد قطعی ابتلاء گزارش شده که مربوط به فردی است که دانشجو و ساکن بندرعباس بوده و سکونت دائمی در شهرستان میناب نداشته است.
بهزادی از اجرای برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی گسترده خبر داد و گفت: آموزشهای خانهبهخانه توسط بهداشتیاران، پخش برنامهها و زیرنویسهای آموزشی از شبکه محلی صدا و سیما (بندرعباس)، آموزش از طریق فضای مجازی و کانالها و گروههای مردمی، اطلاعرسانی به مسئولان و افراد تأثیرگذار، نصب بنر و توزیع تراکت در سطح شهرها و روستاها در حال انجام است.
وی افزود: همچنین آموزشهای چهرهبهچهره در مدارس، دانشگاهها، حوزههای علمیه، خانههای بهداشت و مراکز جامع سلامت شهری و روستایی بهصورت مستمر ادامه دارد.
او از راهاندازی فرآیند فعالسازی محلات ارتقادهنده سلامت با مشارکت بسیج محلات، نمایندگان دستگاههای اجرایی، رابطین سلامت و معتمدین محلی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای مدیریت پایدار و اثربخش بیماریهای منتقله از پشه انجام میشود.
