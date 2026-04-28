فرماندار میناب: سلامت کودکان خط قرمز دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر در حاشیه نشست شورای سلامت و امنیت غذایی میناب با اشاره به اهمیت راهبردی حوزه سلامت در توسعه شهرستان، اظهار کرد: سلامت جامعه به‌ویژه کودکان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی شهرستان است و همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی و هماهنگی لازم برای اجرای موفق کمپین واکسیناسیون سه‌گانه تلاش کنند.

وی با تأکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، دستورات لازم را برای تقویت هماهنگی بین‌بخشی در اجرای این کمپین و همچنین تشدید اقدامات مقابله با پشه آئدس صادر کرد و افزود: مدیران دستگاه‌ها باید در انجام وظایف محوله جدیت داشته باشند و با ارائه گزارش‌های منظم و اطلاع‌رسانی شفاف، زمینه آگاهی و مشارکت مردم را فراهم کنند.

حمیدرضا بهزادی رئیس مرکز بهداشت میناب نیز با تشریح اهداف اجرای کمپین واکسیناسیون سه‌گانه گفت: هدف اصلی از اجرای این برنامه افزایش سطح ایمنی عمومی جامعه و پیشگیری از شیوع احتمالی سه بیماری ویروسی سرخک، سرخجه و اوریون در میان کودکان است.

بهزادی در ادامه با اشاره به آمادگی کامل تیم‌های بهداشتی برای اجرای این طرح افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و استقرار تیم‌های بهداشتی، انتظار می‌رود این کمپین با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال خانواده‌ها با موفقیت اجرا شود.

وی، اطلاع‌رسانی عمومی و همراهی خانواده‌ها را از عوامل کلیدی در اثربخشی این برنامه دانست و تأکید کرد: برای دستیابی به پوشش حداکثری واکسیناسیون، هماهنگی بین‌بخشی و تعیین نقاط دسترسی مناسب برای مراجعه خانواده‌ها در دستور کار قرار دارد.

بهزادی، همچنین بر اهمیت پایش مستمر و گزارش به‌موقع شهروندان از وضعیت محلات تأکید کرد و آن را عاملی مؤثر در کنترل و پیشگیری از گسترش این پشه عنوان کرد.

رئیس مرکز بهداشت میناب با اشاره به اهمیت پیشگیری و کنترل این ناقل بیماری‌زا، اظهار کرد: مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه از جمله مه‌پاشی در نقاط پرخطر، بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف و اجرای برنامه‌های آموزشی برای شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

دومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان میناب با حضور فرماندار ویژه، معاونان فرماندار، بخشداران، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، شهرداران، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و در آن برنامه اجرایی کمپین واکسیناسیون سه‌گانه با هدف حفظ سلامت کودکان و پیشگیری از شیوع بیماری‌ها مورد بررسی قرار گرفت.