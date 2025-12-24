به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل حاتمیان روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی ساماندهی آمار دام سنگین شهرستان تبریز که با حضور گسترده فعالان بخش کشاورزی، رؤسای مراکز جهاد کشاورزی بخش مرکزی تبریز؛ خسروشاه و باسمنج و تعاونیهای امور دام منطقه برگزار شد حضور یافته و بر ضرورت دستیابی به آمار دقیق دام؛ برای اجرای سیاستهای حمایتی تأکید کرد.
وی بیان کرد: دستیابی به آمار دقیق و بهروز به عنوان سنگ بنای مدیریت صحیح منابع امری حیاتی است.
حاتمیان افزود: هرگونه تصمیمگیری در خصوص تأمین و توزیع نهادهها باید مستند بر دادههایی باشد که از صحت کامل برخوردارند.
وی در ادامه، دستورالعمل جدیدی را برای رفع مغایرتهای احتمالی در آمارها ابلاغ کرد و گفت: مراکز خدمات غیردولتی میتوانند به طور فعال در کنار اتحادیههای دام، فرآیند آمارگیری تعداد دقیق دام سنگین را در شهرستان به سرانجام برسانند.
وی ادامه داد: این همکاری چندجانبه ضامن افزایش شفافیت در زنجیره تولید است.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز در خاتمه سخنان خود با اشاره به نتایج این اقدام، تاکید کرد: با شفافسازی آمار و بهرهگیری از ظرفیت همه ارکان، از جمله مراکز خدمات غیردولتی، جهاد کشاورزی میتواند اطمینان حاصل کنند که یارانههای دولتی و نهادهها به طور مستقیم و عادلانه به تولیدکنندگان واقعی و زحمتکش دام خواهد رسید و از هرگونه انحراف جلوگیری میشود.
