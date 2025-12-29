۴۰ هکتار گلخانه فعال در مرند؛ تولید ۱۲ هزار تن محصول با مصرف حداقلی آب

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل الهیاری روز دوشنبه در حاشیه بازدید از گلخانه‌های بخش یامچی گفت: اجرای کشت‌های گلخانه‌ای در شهرستان مرند که نمونه‌ای از روند ملی توسعه این بخش در کشور است، نشان می‌دهد با مدیریت علمی و هدایت صحیح سرمایه‌گذاری، می‌توان تهدید کم‌آبی را به فرصت پایدار تولید تبدیل کرد.

وی افزود: گلخانه‌های مرند برای ۴۱۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۸۲۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده و مجموع تولید سالانه آن‌ها به حدود ۱۲ هزار تن می‌رسد.

الهیاری اظهار کرد: از مجموع تولید گلخانه‌های شهرستان، حدود ۶۰ درصد به گوجه‌فرنگی و ۴۰ درصد به خیار اختصاص دارد؛ محصولاتی که در شرایط کاملاً کنترل‌شده و با مصرف به مراتب کمتر آب، در خارج از فصل متعارف تولید شده و از نظر کیفیت، قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با اشاره به تغییر برنامه اجرای الگوی ملی کشت تصریح کرد: مرند در گذشته یکی از مراکز مهم تولید گوجه‌فرنگی در فضای باز بود، اما کاهش بارندگی‌ها و افت سفره‌های آب زیرزمینی ایجاب کرد که در چارچوب سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، کشت‌های سنتی به محیط‌های کنترل‌شده گلخانه‌ای منتقل شوند؛ اقدامی که امروز آثار مثبت آن به‌روشنی قابل مشاهده است.

وی گفت: کشت‌های گلخانه‌ای با افزایش چشمگیر راندمان مصرف آب و بهره‌گیری از الگوی تولید متراکم، امکان تولید بیشتر در واحد سطح را فراهم کرده و همین مزیت‌ها باعث شده کشت گوجه‌فرنگی فضای باز در شهرستان به‌تدریج به محیط‌های کنترل‌شده گلخانه‌ای منتقل شود.

الهیاری با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها فقط یک برنامه محلی نیست، افزود: این موفقیت حاصل یک راهبرد ملی است که امروز در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور در حال اجراست و نتایج آن نه‌تنها در تأمین نیاز بازار داخلی، بلکه در افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی ایران نیز خود را نشان می‌دهد.

وی همچنین از حمایت دولت از سرمایه‌گذاران این بخش خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۷۵ واحد گلخانه‌ای جدید به مساحت ۱۲ هکتار در شهرستان توسعه یافته و متقاضیان ایجاد گلخانه برای بهره‌مندی از تسهیلات کم‌بهره بانکی به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند در پایان تأکید کرد: تجربه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در مرند و دیگر نقاط کشور، نشان می‌دهد راهبرد وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری و پایدارسازی تولید کشاورزی، راهبردی کارآمد و قابل تعمیم در سطح ملی است.