سرمست: یک مدیر باید همیشه خود را در معرض حسابرسی بداند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در جلسه تجلیل از دستگاه‌های برتر استان در کسب رتبه دوم شاخص‌های ۱۴ گانه تخصصی ارزیابی وزارت کشور اظهار کرد: در بحث مدیریت، چند مدل ارزیابی وجود دارد اما نخستین مدل ارزیابی که فراتر از ارزیابی‌های رسمی و اداری است، مربوط به ارزیابی وجدانی می‌شود.

وی افزود: یک مدیر باید همیشه خود را در معرض حسابرسی بداند و مطمئن باشد که خالق بر همه چیز آگاه است و اگر این معیار حاکم باشد، مدیر حتی در زمان برخورد ناعادلانه نیز دلسرد نمی‌شود، زیرا کار برای خدا دلسردی ندارد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: مدیران نظام اجرایی جمهوری اسلامی باید حتماً معیار ارزیابی وجدان را در عملکرد خود لحاظ کنند.

سرمست با اشاره به ارزیابی ۱۴ گانه وزارت کشور، گفت: این تعداد شاخص کم است، زیرا حیطه کار عمرانی فراتر از این شاخص‌ها بوده و می‌توان به مسائل زیست‌محیطی و فرهنگ شهروندی نیز توجه بیشتری داشت.

وی با بیان اینکه ارزیابی‌هایی که در دهه فجر و هفته دولت انجام می‌شود، بیشتر جنبه درون‌سازمانی دارد، افزود: نسل جدید خواستار مقایسه‌های برون‌سازمانی و پیرامونی است و باید مقایسه‌های کیفی را ارتقا دهیم.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: افکار عمومی امروز از مدیران خروجی ملموس می‌خواهد و برآیند فعالیت‌ها باید در زندگی مردم دیده شود و ماندگاری فراتر از زمان و مکان داشته باشد.

سرمست با تأکید بر لزوم تفویض اختیارات، گفت: باید هدف‌گذاری مشخص داشته باشیم تا در حوزه‌های تخصصی هر اداره به اهداف تعیین‌شده برسیم.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست استان در حوزه اقتصادی در ارزیابی وزارت کشور، افزود: با وجود این رتبه، وضعیت معیشت و رفاه مردم مطلوب نیست و باید تلاش بیشتری انجام دهیم؛ این ارزیابی تنها نشان‌دهنده وضعیت بهتر استان نسبت به برخی استان‌هاست.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: برخی استان‌ها حتی یک کیلومتر آزادراه ندارند، اما استان ما با وجود کمبود اعتبارات عمرانی، پروژه‌های فعال متعددی در این بخش در دست اجرا دارد.