به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه‌شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در شهرستان مراغه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حمایت همه جانبه از بخش تولید، گفت: تولید، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نیازمند همراهی و حمایت جدی همه دستگاه‌هاست.

وی با اشاره به اهمیت رعایت الزامات زیست محیطی اظهار داشت: در کنار اولویت حمایت از تولید، صنعت و کارآفرینی، رعایت ملاحظات زیست محیطی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است، چرا که این موضوع مستقیماً با سلامت شهروندان ارتباط دارد و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش نظارتی سازمان محیط زیست افزود: سازمان محیط زیست باید روند اجرای الزامات زیست محیطی را به صورت مستمر رصد و پایش کند تا توسعه صنعتی با حفظ سلامت و محیط زندگی مردم همراه باشد.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود جذب سرمایه‌گذار را یکی از اولویت‌های مدیریت استان عنوان کرد و گفت: جذب سرمایه گذار نباید محدود به داخل شهرستان یا استان باشد، بلکه جذب سرمایه‌گذاران خارج از استان و حتی سرمایه گذار خارجی باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

وی هدف از بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی را تسهیل‌گری و رفع موانع تولید دانست و افزود: این بازدیدها با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات عملی برای حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی انجام می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات گفت: واحدهایی که دارای ظرفیت‌های صادراتی و ارزآوری هستند، در اولویت حمایت مدیریت استان قرار دارند و دستگاه‌های اجرایی مکلف به حمایت ویژه از این واحدها هستند.

سرمست همچنین با اشاره به تفویض اختیارات به استان‌های مرزی تصریح کرد: به دنبال بهره برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها به ویژه در حوزه صادرات هستیم تا نقش استان در توسعه اقتصادی کشور پررنگ‌تر شود.

وی حمایت از طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل زنجیره تولید را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و گفت: به ویژه واحدهایی که در مسیر دانش‌بنیان شدن حرکت می‌کنند، باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه شهرستان مراغه در حوزه‌های کشاورزی، باغی و صنایع تبدیلی، خاطرنشان کرد: این شهرستان نیازمند اقدامات توسعه‌ای و جذب سرمایه گذار به ویژه در بخش‌های کشاورزی و گردشگری است.

سرمست همچنین استقرار خانه صنعت و معدن در شهرستان مراغه را در راستای حمایت از صنایع ضروری دانست و گفت: این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد تا خدمات حمایتی و تخصصی به واحدهای صنعتی ارائه شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول مانده در شهرک‌های صنعتی افزود: با توجه به زیرساخت‌های موجود در این شهرک‌ها، باید از ظرفیت‌های آن‌ها به‌صورت حداکثری استفاده شود و این ظرفیت‌ها در شهرک‌ها راکد نمانند.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به برنامه «سه‌شنبه‌های اقتصادی» این هفته گفت: در این برنامه از سه واحد تولیدی و صنعتی بازدید میدانی انجام شد و پرونده ۱۳ واحد تولیدی و صنعتی استان در حوزه‌های بانکی، زیست‌محیطی، مالیاتی و بهداشتی بررسی و تصمیمات لازم برای تسهیل و رفع موانع تولید اتخاذ شد.

سرمست تأکید کرد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موظف است بر پیگیری و اجرای دقیق مصوبات نظارت داشته باشد و گزارشی از میزان مصوبات اجرایی‌شده ارائه کند.