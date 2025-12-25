به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در سومین همایش «به رسم سقایی» و تجلیل از خیران آبرسان استان در فرهنگسرای ۲۹ بهمن تبریز افزود: این مدارس با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال در روستاهای محروم از طریق نوسازی مدارس احداث میشود.
وی اظهار کرد: امروز همچنین تفاهم نامه آبرسانی به ۲۴۰ روستای این استان در سه مرحله هر کدام ۸۰ روستا و کمک به خانوادههای دارای سه توانجو با همکاری مجمع خیران آبرسان آب کشور، استانداری آذربایجان شرقی، شرکت آب و فاضلاب استان و سپاه عاشورا امضا شد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سفر امروز «حاج اکبر ابراهیمی» خیر آبرسان کشور و هیأت همراه به این استان پرخیر و برکت است، گفت: برای قدردانی از چنین خیران نیکوکاری، از آنها تجلیل میکنیم تا این افراد الگویی برای سایر افراد جامعه باشند.
سرمست، با اشاره به اقدامات «ابراهیمی» در انجام کارهای خیر و خداپسندانه در سایر استانها به ویژه قم، ادامه داد: فرهنگ سازی برای انجام کارهای خیر به ویژه در مدرسه سازی و آبرسانی به روستاهای محروم نیاز جامعه کنونی است.
