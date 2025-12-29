به گزارش خبرگزاری مهر، ایین کلنگزنی این پروژه شامگاه یکشنبه با حضور امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهرام سرمست استاندار آذربایجانشرقی برگزار شد؛ هدف اصلی از اجرای این پروژه، افزایش ارزش افزوده محصولات، کاهش تولید فرآوردههای پرگوگرد و بهبود شاخصهای زیستمحیطی پالایشگاه تبریز است.
طرح کیفیسازی محصولات سنگین پالایشگاه تبریز با سرمایهگذاری حدود ۵۰۰ میلیون یورو و در زمینی به مساحت تقریبی ۱۰ هکتار طراحی شده و از جمله پروژههای راهبردی صنعت پالایش کشور محسوب میشود.
این طرح با بهرهگیری از فناوریهای نوین پالایشگاهی و همافزایی میان واحد RCD و واحدهای مکمل، نقش مؤثری در بهبود فرآیند تولید فرآوردههای پالایشگاه تبریز ایفا خواهد کرد.
بر اساس پیشبینیها، با بهرهبرداری از این پروژه، ضمن انطباق نفت کوره تولیدی با الزامات زیست محیطی و استانداردهای بین المللی، تابآوری زنجیره تأمین سوخت کشور افزایش یافته و میزان آلایندگیهای زیستمحیطی کاهش خواهد یافت. همچنین، اجرای این طرح زمینهساز توسعه فناوریهای پیشرفته پالایشی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه را فراهم خواهد کرد.
در این مراسم بر نقش راهبردی پالایش نفت تبریز در پشتیبانی از امنیت انرژی کشور تأکید شد.
گفتنی است این طرح در راستای اجرای ماده ۴۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت به مرحله اجرا درآمده است.
