به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با حضور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و اعضای شورا، گفت: شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان با یک رویکرد جدید، مسیر تازه‌ای را برای حل مسائل آموزش و پرورش باز کرده و این شورا می‌تواند نقطه آغاز یک تحول بنیادین در نظام آموزشی استان باشد.

وی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در آموزش و پرورش استان عنوان کرد: آنچه امروز در هرمزگان در حال شکل‌گیری است، یک حصارشکنی در شیوه مدیریت آموزش است؛ به این معنا که آموزش و پرورش تنها یک موضوع اداری و دولتی نیست، بلکه همه ارکان حاکمیت، نهادهای مدنی، تشکل‌های مردمی، خیرین، بنگاه‌های اقتصادی و جامعه محلی باید در آن نقش‌آفرین باشند.

استاندار هرمزگان با اشاره به نهضت عدالت آموزشی و کیفیت‌بخشی به آموزش تصریح کرد: رویکرد دولت و تأکید رئیس‌جمهور، نگاه زنجیره‌ای به آموزش است؛ به این معنا که همه حلقه‌های آموزش، از فضا و تجهیزات تا روش تدریس، محتوا، مهارت‌آموزی و کشف استعدادها باید به‌صورت یکپارچه دیده شود.

وی بیان کرد: توسعه فضاهای آموزشی ضروری است، اما اولویت اصلی، ارتقای کیفیت آموزش است؛ چرا که بدون اصلاح روش‌های آموزشی و توجه به نیازهای واقعی دانش‌آموزان، صرف ساخت مدرسه نمی‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود.

استاندار هرمزگان با تأکید بر لزوم تغییر روش‌های سنتی آموزش گفت: جهان با سرعت در حال تغییر است و فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، همه عرصه‌های زندگی از جمله آموزش را تحت تأثیر قرار داده‌اند؛ ما نمی‌توانیم این تحولات را نادیده بگیریم و باید خود را برای استفاده درست و هوشمندانه از این ظرفیت‌ها آماده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: عدالت آموزشی فقط به معنای توزیع فضای آموزشی نیست؛ بلکه عدالت در کیفیت آموزش، کشف استعدادها و فراهم کردن فرصت برابر برای دانش‌آموزان مناطق مختلف، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، اهمیت بیشتری دارد.

استاندار هرمزگان با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی استان افزود: وسعت زیاد استان و پراکندگی جمعیت ایجاب می‌کند که با نگاه خلاقانه و استفاده از راهکارهای نو، مسیر دسترسی دانش‌آموزان مستعد به آموزش باکیفیت کوتاه‌تر شود و هیچ استعدادی به دلیل محدودیت جغرافیایی از چرخه پیشرفت باز نماند.

وی ادامه داد: خوشبختانه نگاه خیرین و فعالان اقتصادی استان نیز در حال تغییر است و امروز علاوه بر مدرسه‌سازی، تقویت کیفیت آموزشی، مهارت‌آموزی و حمایت از فرآیند یادگیری دانش‌آموزان مورد توجه جدی قرار گرفته است.

استاندار هرمزگان با اشاره به نقش شورای آموزش و پرورش استان گفت: حضور دانش‌آموزان، اولیا و نمایندگان مناطق در جلسات شورا، این شورا را به تریبون واقعی جامعه هدف آموزش و پرورش تبدیل کرده و کمک می‌کند تصمیم‌ها بر اساس مسائل واقعی مدارس اتخاذ شود.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه استان و آینده کشور، بیش از هر چیز به سرمایه انسانی وابسته است و آموزش و پرورش محور اصلی این توسعه محسوب می‌شود؛ بنابراین با حمایت وزارت آموزش و پرورش، همراهی دستگاه‌ها و مشارکت مردم، مسیر تحول آموزشی در هرمزگان با قدرت ادامه خواهد یافت.