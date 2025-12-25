خبرگزاری مهر- گروه استانها: توسعه و ارتقای زیرساختهای حملونقل، بهویژه در حوزه راهسازی، همواره یکی از مهمترین مؤلفههای رشد اقتصادی، افزایش ایمنی تردد و بهبود شاخصهای رفاه عمومی در استانها به شمار میرود.
استان لرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، قرارگیری در مسیرهای ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و همچنین برخورداری از محورهای کوهستانی و پرتردد، نیازمند توجه ویژه در حوزه توسعه راهها و تکمیل شبکه حملونقل جادهای است.
در همین راستا، اجرای پروژههای راهسازی در این استان طی سالهای اخیر بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی وزارت راه و شهرسازی و مدیریت ارشد استان در دستور کار قرار گرفته است.
مجموعهای از پروژههای مهم و راهبردی در نقاط مختلف استان
ادارهکل راه و شهرسازی استان لرستان با هدف ارتقای سطح ایمنی جادهها، کاهش تصادفات، تسهیل تردد بینشهری و بیناستانی و همچنین بهبود دسترسی مناطق مختلف به شبکههای ارتباطی، مجموعهای از پروژههای مهم و راهبردی را در نقاط مختلف استان آغاز کرده و به مرحله اجرا رسانده است.
این پروژهها شامل آزادراهها، محورهای شریانی، راههای اصلی، کمربندیهای شهری و مسیرهای ارتباطی بین استانها میشود که هر یک نقش قابل توجهی در تکمیل حلقههای مفقوده شبکه راههای استان ایفا میکنند.
نکته حائز اهمیت در روند اجرای این پروژهها، تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از بخش قابل توجهی از آنها در سال جاری است؛ بهگونهای که با پیگیریهای صورتگرفته در سطح استان، همراهی مدیریت ارشد استان، حمایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همکاری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، شرایط برای بهرهبرداری از حدود ۵۰ درصد پروژههای در دست اجرا تا پایان سال فراهم شده است.
این موضوع میتواند تأثیر بسزایی در کاهش گرههای ترافیکی، افزایش ایمنی محورهای حادثهخیز و تسهیل ارتباط مناطق مختلف استان داشته باشد.
گودرز باباعباسی معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی استان لرستان با تشریح آخرین وضعیت پروژههای حوزه راه در استان، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بخش پروژههای راهسازی، مجموعهای از طرحهای مهم و راهبردی در محورهای اصلی و شریانی استان در حال اجراست که نقش بسزایی در ارتقای ایمنی، کاهش زمان سفر و بهبود شاخصهای حملونقل خواهد داشت.
تمرکز بر آزادراه و محورهای ارتباطی مهم استان
وی با بیان اینکه مجموع پروژههای فعال حوزه راه در لرستان به ۱۰۷ و نیم کیلومتر میرسد، افزود: بخشی از این پروژهها مربوط به آزادراه خرمآباد–اراک است که در حال حاضر ۱۳ کیلومتر از این مسیر در دست اجرا قرار دارد و یکی از طرحهای مهم ملی محسوب میشود.
|
ردیف
|
نام پروژه
|
طول (کیلومتر)
|
وضعیت
|
۱
|
آزادراه خرمآباد – اراک
|
۱۳
|
در دست اجرا
|
۲
|
محور خرمآباد – پلدختر (قطعات ۱ و ۴)
|
۲۹.۶
|
در دست اجرا
|
۳
|
کمربندی دورود
|
۱۲.۵
|
در دست اجرا
|
۴
|
محور الیگودرز – داران
|
۱۹.۵
|
در دست اجرا
|
۵
|
محور ازنا – شازند
|
۹.۲
|
تکمیل و بهرهبرداری شده
|
۶
|
محور الیگودرز – گلپایگان
|
۸.۳
|
در دست اجرا
|
۷
|
محور الیگودرز – مسجدسلیمان
|
۱۵.۳
|
در دست اجرا
|
جمع کل
|
۱۰۷.۵
باباعباسی ادامه داد: همچنین در محور خرمآباد–پلدختر، عملیات اجرایی ۲۹.۶ کیلومتر از این مسیر در قالب قطعات یک و چهار در حال انجام است که از پروژههای اولویتدار استان به شمار میرود.
اجرای کمربندیها و مسیرهای جایگزین برای کاهش ترافیک
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به پروژههای کمربندی استان گفت: پروژه کمربندی دورود به طول ۱۲ و نیم کیلومتر نیز در زمره طرحهای فعال قرار دارد که هدف آن کاهش بار ترافیکی داخل شهر و افزایش ایمنی عبور و مرور است.
توسعه راههای بروناستانی و اتصال به استانهای همجوار
وی اضافه کرد: در محور الیگودرز–داران نیز ۱۹ و نیم کیلومتر پروژه راهسازی در دست اجراست که نقش مهمی در ارتباط استان لرستان با استان اصفهان ایفا میکند.
|
ردیف
|
نام پروژه
|
طول قابل بهرهبرداری (کیلومتر)
|
توضیحات
|
۱
|
محور خرمآباد – پلدختر
|
۱۲.۵
|
آماده بهرهبرداری
|
۲
|
کمربندی دورود (یک لاین)
|
۱۲.۵
|
کاهش ترافیک شهری
|
۳
|
محور الیگودرز – داران
|
۱۳.۵
|
آماده بهرهبرداری، زیر بار ترافیک
|
جمع کل
|
۳۸.۵
|
تا پیش از پایان سال
باباعباسی تصریح کرد: محور ازنا–شازند به طول ۹.۲ کیلومتر، محور الیگودرز–گلپایگان به طول ۸.۳ کیلومتر و همچنین محور الیگودرز–مسجدسلیمان به طول ۱۵.۳ کیلومتر از دیگر پروژههای فعال حوزه راه استان هستند که همگی در راستای تکمیل شبکه ارتباطی و تسهیل تردد بیناستانی اجرا میشوند.
جمعبندی پروژههای فعال راهسازی لرستان
وی با تأکید بر اهمیت این پروژهها خاطرنشان کرد: مجموع این طرحها در بخش راهسازی به ۱۰۷ و نیم کیلومتر میرسد که با تأمین اعتبارات و تسریع در روند اجرایی، تکمیل آنها نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای حملونقل و رونق اقتصادی استان لرستان خواهد داشت.
بهرهبرداری از حدود ۵۰ درصد پروژههای راهسازی لرستان تا پایان سال جاری
باباعباسی با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته برای تسریع در تکمیل پروژههای راهسازی استان، گفت: خوشبختانه با پیگیریهای مستمر انجامشده در سطح استان، همراهی مدیریت ارشد استان و همچنین حمایتهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور و معاونت وزیر راه و شهرسازی، شرایط مناسبی برای بهرهبرداری از بخش قابل توجهی از این پروژهها در سال جاری فراهم شده است.
|
ردیف
|
نام پروژه
|
طول (کیلومتر)
|
تاریخ بهرهبرداری
|
وضعیت فعلی
|
۱
|
محور ازنا – شازند (کل حوزه لرستان)
|
۳۴.۴
|
۲۰ آبان ۱۴۰۳
|
تحویل بهرهبردار
|
۲
|
اجرا شده قبلی
|
۲۵.۲
|
سالهای گذشته
|
فعال
|
۳
|
بخش تکمیلی
|
۹.۲
|
۲۰ آبان
|
زیر بار ترافیک
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، امسال امکان بهرهبرداری از ۴۷.۷ کیلومتر از پروژههای حوزه راه استان وجود دارد که با احتساب مسیرهای تبادلی، نقاط اتصال، قوسها و دوربرگردانها، این رقم به حدود ۵۵ کیلومتر خواهد رسید.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی لرستان تصریح کرد: به عبارت دیگر، حدود ۵۰ درصد از مجموع پروژههای راهسازی در حال اجرای استان، در صورت تداوم تأمین اعتبارات و روند فعلی اجرا، تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
باباعباسی با تأکید بر آثار مثبت این بهرهبرداریها خاطرنشان کرد: افتتاح این میزان از پروژهها، نقش مهمی در ارتقای ایمنی جادهای، کاهش تصادفات، تسهیل تردد بینشهری و بیناستانی و همچنین بهبود دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه حملونقل کشور خواهد داشت.
تشریح پروژههای آماده بهرهبرداری تا پایان سال
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی استان لرستان در ادامه با تشریح جزئیات محورهای آماده افتتاح، اظهار داشت: به ترتیب، در محور خرمآباد–پلدختر حدود ۱۲ و نیم کیلومتر از پروژهها آماده بهرهبرداری است.
پروژه کمربندی دورود در حال حاضر در یک لاین به طول ۱۲ و نیم کیلومتر آماده بهرهبرداری است
باباعباسی افزود: همچنین پروژه کمربندی دورود در حال حاضر در یک لاین به طول ۱۲ و نیم کیلومتر آماده بهرهبرداری بوده و میتواند بخش قابل توجهی از ترافیک عبوری این شهر را ساماندهی کند.
وی با اشاره به محور الیگودرز–داران عنوان کرد: این محور نیز هماکنون آماده بهرهبرداری است و در صورت فراهم شدن شرایط نهایی، انشاءالله تا هفته آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت که طول این مسیر ۱۳ و نیم کیلومتر است.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی لرستان خاطرنشان کرد: مجموع این پروژهها به ۳۸ و نیم کیلومتر میرسد که تا پیش از پایان سال جاری، انشاءالله به بهرهبرداری خواهد رسید و تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت تردد و افزایش ایمنی راههای استان خواهد داشت.
اتمام و تحویل محور ازنا–شازند در حوزه استان لرستان
باباعباسی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت محور ازنا–شازند در حوزه استان لرستان گفت: طول این محور در محدوده استان لرستان ۳۴.۴ کیلومتر است که در سالهای گذشته ۲۵.۲ کیلومتر از آن به بهرهبرداری رسیده بود.
وی افزود: در ادامه عملیات اجرایی، ۹.۲ کیلومتر باقیمانده این محور نیز در تاریخ ۲۰ آبانماه سال جاری تکمیل و زیر بار ترافیک رفت و در حال حاضر این مسیر بهطور کامل تحویل بهرهبردار شده است.
۷۳.۵ کیلومتر پروژه راهسازی لرستان در مرحله مناقصه
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای در آستانه آغاز عملیات اجرایی، اظهار داشت: پیرو جلسهای که هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی در تاریخ دوم خردادماه ۱۴۰۴ به استان داشتند و همچنین در پی پیگیریهایی که از سوی استاندار لرستان، فرمانداران و نمایندگان استان در خصوص تسریع در برگزاری مناقصات محورهای باقیمانده صورت گرفت، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.
|
ردیف
|
نام پروژه
|
طول (کیلومتر)
|
وضعیت مناقصه
|
۱
|
کمربندی خرمآباد
|
۱۲.۵
|
مراحل پایانی، آماده تحویل به پیمانکار
|
۲
|
محور نورآباد – هرسین
|
۲۱
|
در حال برگزاری مناقصه
|
۳
|
سایر پروژهها
|
۴۰
|
در دست مناقصه
|
جمع کل
|
۷۳.۵
باباعباسی افزود: در حال حاضر مجموعاً ۷۳ و نیم کیلومتر پروژه راهسازی در سطح استان در مرحله مناقصه قرار دارد که این امر نویدبخش آغاز عملیات اجرایی پروژههای جدید در آینده نزدیک است.
وی در تشریح جزئیات این پروژهها عنوان کرد: پروژه کمربندی خرمآباد به طول ۱۲ و نیم کیلومتر در مراحل پایانی مناقصه قرار داشته و بهزودی وارد فاز تحویل به پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی خواهد شد.
آغاز فرآیند اجرایی محور نورآباد–هرسین
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی لرستان در ادامه با اشاره به محور نورآباد–هرسین گفت: این محور به طول ۲۱ کیلومتر، از انتهای شهر نورآباد تا گردنه گَشور که انتهای حوزه استحفاظی استان لرستان محسوب میشود، در زمره پروژههای مهمی است که در حال طی مراحل مناقصه قرار دارد.
باباعباسی خاطرنشان کرد: اجرای این محور نقش بسزایی در ارتقای ایمنی، بهبود ارتباط لرستان با استانهای همجوار و تکمیل شبکه راههای شریانی استان خواهد داشت و با نهایی شدن فرآیند مناقصه، عملیات اجرایی آن در دستور کار قرار میگیرد.
تعیین پیمانکاران محور سیمره–بابازید و آغاز عملیات اجرایی
باباعباسی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت محور سیمره–بابازید اظهار داشت: این محور در قالب دو قطعه ۲۰ کیلومتری و در مجموع به طول ۴۰ کیلومتر، از سهراهی زانوگه به سمت بابازید تعریف شده است.
|
ردیف
|
محدوده پروژه
|
طول (کیلومتر)
|
وضعیت
|
۱
|
قطعه اول (سهراهی زانوگه به سمت بابازید)
|
۲۰
|
پیمانکار انتخاب شده، تحویل زمین
|
۲
|
قطعه دوم
|
۲۰
|
پیمانکار در حال انتخاب
|
جمع کل
|
۴۰
|
آغاز عملیات اجرایی
وی افزود: در حال حاضر پیمانکار یکی از این قطعات انتخاب شده و طبق برنامهریزیهای انجامشده، هفته آینده عملیات تحویل زمین به پیمانکار انجام خواهد شد.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی لرستان ادامه داد: فرآیند انتخاب پیمانکار برای قطعه دوم نیز در دست اقدام است و انشاءالله تا پیش از یک ماه آینده پیمانکار این بخش نیز تعیین خواهد شد تا اجرای این محور بدون وقفه ادامه یابد.
اجرای گسترده روکش آسفالت در محورهای استان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان هم در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیتهای مالی ناشی از شرایط اقتصادی کشور و تحریمهای اعمالشده از سوی کشورهای غربی، گفت: مجموعه راهداری استان با وجود فشارهای مالی و اعتباری، تلاش کرده است با مدیریت منابع و اولویتبندی پروژهها، اقدامات مؤثری در حوزه نگهداری، ایمنسازی و بهسازی راههای استان انجام دهد.
عارف امرایی اظهار داشت: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان همانند سایر دستگاههای اجرایی کشور، تحت تأثیر شرایط کلان اقتصادی و تحریمهای ظالمانه با محدودیت منابع مالی روبهرو است، اما این موضوع مانع از اجرای برنامههای نگهداری و ارتقای ایمنی راهها نشده است.
وی با بیان اینکه استان لرستان به دلیل شرایط توپوگرافی، کوهستانی بودن و گستردگی شبکه راهها، همواره نیازمند توجه ویژه در حوزه راهداری است، افزود: در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور، لرستان با نارساییها و عقبماندگیهایی در بخش راهسازی و نگهداری راهها مواجه است که جبران آن نیازمند سرمایهگذاری مستمر و اعتبارات پایدار است.
اجرای گسترده روکش آسفالت در محورهای استان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با اشاره به اقدامات انجامشده در سال جاری عنوان کرد: علیرغم محدودیتهای اعتباری، در سال جاری ۴۵۶ کیلومتر روکش آسفالت و اجرای لایههای حفاظتی در محورهای مختلف استان انجام شده است که این اقدام نقش مهمی در افزایش عمر روسازی راهها و بهبود کیفیت تردد داشته است.
امرایی تصریح کرد: علاوه بر این، در راستای ارتقای ایمنی محورهای پرتردد، ۳۲ کیلومتر نیوجرسی در سطح جادههای استان اجرا شده که تأثیر قابل توجهی در کاهش تصادفات رخبهرخ و ساماندهی ترافیک داشته است.
وی ادامه داد: در همین مدت، عملیات خطکشی بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راههای استان انجام شده که یکی از مهمترین مؤلفههای ایمنی جادهای بهویژه در شب و شرایط نامساعد جوی محسوب میشود.
توسعه روشنایی و علائم ایمنی جادهای
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با تأکید بر اهمیت روشنایی محورهای حادثهخیز گفت: در سال جاری ۱۵ کیلومتر روشنایی طولی در جادههای استان اجرا شده و ۱۰ کیلومتر دیگر نیز در دست اقدام قرار دارد که پس از تکمیل، بخش قابل توجهی از نقاط پرخطر پوشش داده خواهد شد.
امرایی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تجهیزات ایمنی افزود: در این مدت بیش از ۴۰ هزار انواع علائم ایمنی، هشداردهنده و ترافیکی در محورهای مختلف استان نصب شده است که نقش مهمی در هدایت رانندگان و کاهش سوانح رانندگی دارد.
وی ادامه داد: همچنین ۷۸ دستگاه پل در سطح جادههای استان مورد تعمیر و بهسازی قرار گرفته و در کنار آن، ۱۰۱ دستگاه پل جدید که عمدتاً در حوزه راههای روستایی بوده، احداث شده است.
توجه ویژه به راههای روستایی و ماشینآلات راهداری
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با اشاره به اقدامات انجامشده در راههای فرعی و روستایی بیان کرد: در سال جاری ۳۱۳ کیلومتر روکش آسفالت در راههای روستایی و فرعی اجرا شده که این امر نقش بسزایی در بهبود دسترسی روستاها و تسهیل تردد ساکنان مناطق کمتر برخوردار داشته است.
امرایی خاطرنشان کرد: در راستای تقویت ناوگان راهداری استان، تاکنون ۲۹ دستگاه ماشینآلات جدید وارد استان شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان دیماه سال جاری ۱۵ دستگاه دیگر نیز به این مجموعه اضافه خواهد شد.
افزایش نظارتهای هوشمند و توسعه زیرساخت پلیس راه
وی با اشاره به نقش نظارتهای الکترونیکی در کاهش تخلفات رانندگی گفت: در حال حاضر بیش از ۹۲ دستگاه دوربین ثبت تخلفات جادهای در محورهای استان فعال است و بر اساس برنامهریزیها، ۲۸ دستگاه دوربین جدید نیز به این تعداد افزوده خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان پیشبینی کرد: تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۵، این دوربینها نصب و وارد مدار بهرهبرداری شوند که تأثیر قابل توجهی در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی راهها خواهد داشت.
امرایی همچنین به توسعه زیرساختهای پلیس راه اشاره کرد و گفت: ساختمان پلیس راه چالانچولان و ساختمان پلیس راه ازنا به بهرهبرداری رسیدهاند، ساختمان قرارگاه مرکزی پلیس راه نیز در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و حداکثر تا یک ماه آینده افتتاح خواهد شد.
وی افزود: ساختمان پلیس راه الشتر نیز تأمین اعتبار شده و هماکنون در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد.
رشد چشمگیر اعتبارات و جذب اوراق مالی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان در بخش پایانی سخنان خود به وضعیت اعتبارات اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، اعتبارات حوزه راهداری استان بیش از ۸۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و در این راستا، یکهزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار از منابع ملی جذب شده است.
امرایی تصریح کرد: اعتبارات نگهداری و ساخت راههای روستایی و فرعی که از محل منابع استانی تأمین میشود، در سال گذشته ۱۷۷ میلیارد تومان بوده که این رقم تا امروز با جذب اوراق مالی به ۲۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات نشاندهنده تلاش مستمر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان برای ارتقای ایمنی، افزایش کیفیت راهها و پاسخگویی به نیازهای ترافیکی استان، علیرغم محدودیتهای مالی و اعتباری است.
بنابراین گزارش، بررسی عملکرد همزمان ادارهکل راه و شهرسازی و ادارهکل راهداری نشان میدهد که توسعه و ایمنسازی شبکه راههای لرستان، به رغم محدودیتهای مالی و اعتباری، با مدیریت دقیق، اولویتبندی پروژهها و بهرهگیری از منابع ملی و استانی در حال پیشرفت است.
همکاری همزمان این دو حوزه، ضمن ایجاد زیرساختهای پایدار و ایمن، میتواند تأثیر مثبت مستقیم بر اقتصاد، رفاه مردم و کاهش فاصلههای زمانی بین نقاط مختلف استان داشته باشد.
مجموع این اقدامات، با توجه به محدودیت منابع، نشاندهنده عزم جدی مدیریت استان در ایجاد شبکه راهی ایمن، گسترده و پایدار است که میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی در لرستان ایفا کند.
