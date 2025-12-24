به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، عصر امروز، چهارشنبه ۳ دی ماه در دیدار با سردار دهقان؛ رئیس بنیاد مستضعفان، با اشاره به محور «توسعه کیفیت آموزشی»، گفت: تجهیز کلاسهای درس به امکانات هوشمند، یکی از اولویتهای اصلی دولت است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه عدالت آموزشی، اظهار کرد: هدف ما این است که یک پلتفرم واحد بتواند همه دانشآموزان کشور، بهویژه دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار را تحت پوشش قرار دهد؛ با این حال، پلتفرمهای مبتنی بر هوش مصنوعی نیازمند زیرساختهای بسیار قوی، بهروزرسانی مستمر و بودجه قابلتوجه هستند که باید بهصورت واقعبینانه مورد توجه قرار گیرند.
کاظمی، همچنین به شبکه آموزشی «شاد» اشاره کرد و گفت: شاد اگرچه هنوز یک پلتفرم تعاملی کاملی نشده ولی از کارآمدی قابل قبولی برخوردار است و در حال حاضر میتواند تا حدود ۵۰۰ هزار نفر را بهصورت همزمان تحت پوشش قرار دهد.
وزیر آموزش و پرورش، در ادامه درباره پیشنهاد تأمین تبلت برای معلمان، گفت: شاید در دوره ابتدایی، یک تبلت بتواند پاسخگوی نیاز معلم باشد، اما در دوره اول و دوم متوسطه که دانشآموزان با چندین معلم تخصصی در ارتباط هستند، قطعاً یک تبلت پاسخگو نخواهد بود.
به گفته وی، دانشآموزان میتوانند با استفاده از تلویزیون هوشمند و یک تبلت یا گوشی تلفن همراه به محتوای آموزشی بهصورت آنلاین و آفلاین دسترسی داشته باشند.
کاظمی، با تأکید بر شرایط اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: تهیه تبلت برای همه دانشآموزان در شرایط فعلی دشوار است، بنابراین اجرای این طرح باید با اولویت بندی و بهصورت مرحلهای و در چند فاز انجام شود.
وی همچنین بر ضرورت امکانسنجی دقیق، تعیین اولویتهای اجرایی طرح، بررسی زیرساختها، نحوه نگهداشت و پشتیبانی نرمافزار و تدوین یک برنامه مشخص، تأکید کرد.
نظر شما