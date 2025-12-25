پلمب دکه توزیع مواد مخدر در رودان به دستور دادستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان با اعلام این خبر گفت: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات هماهنگ قضائی و انتظامی، یک دکه سوپرمارکت در محور جاده اصلی شهرستان که به محل توزیع مواد مخدر تبدیل شده بود، شناسایی و با دستور مستقیم دادستانی پلمب شد.

وی افزود: در بازرسی انجام‌شده از این دکه، مقادیری مواد مخدر از نوع صنعتی و سنتی به همراه ابزارآلات تخصصی فروش کشف شد و فروشنده این مواد حین فروش دستگیر و به مراجع قضائی معرفی گردید.

دادستان رودان با اشاره به اینکه مشتریان اصلی این محل جوانان، نوجوانان، دانش‌آموزان و حتی برخی بانوان بوده‌اند، گفت: این موضوع زنگ خطری جدی برای سلامت اجتماعی و امنیت جامعه محسوب می‌شود و دستگاه قضائی شهرستان رودان با هرگونه اقدام مجرمانه که آرامش و امنیت شهروندان، به‌ویژه نسل جوان، را هدف قرار دهد، بدون هیچ‌گونه اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

موسوی تأکید کرد: هیچ واحد صنفی اجازه ندارد به مرکزی برای توزیع مواد مخدر و آسیب اجتماعی تبدیل شود و دادستانی در صدد استقرار عدالت اجتماعی و صیانت از سلامت شهروندان در سطح شهرستان باشد.