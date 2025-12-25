مؤذن: کشتی استان همدان نیازمند تحول جدی است

غلامرضا مؤذن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد هیئت کشتی استان همدان برای مدیریت تیمهای جوانان و بزرگسالان، اظهار کرد: هیئت کشتی استان پیشنهاد مدیریت تیمهای جوانان و بزرگسالان را به بنده ارائه داده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود یک هفته است که در کنار تیم حضور دارم و پیش از این، سایر عزیزان زحمات اصلی تیمهای جوانان و بزرگسالان را بر عهده داشتهاند.
مؤذن خاطرنشان کرد: بنابراین موفقیتها و یا خدای نکرده عدم موفقیتهای احتمالی تیم در این مسابقات متوجه بنده نخواهد بود و مسئولیت نتایج کنونی بر عهده من نیست.
سرمربی سابق تیم ملی کشتی پاکستان و هندوستان عنوان داد: حضور من در این مسابقات بیشتر با هدف شناخت دقیقتر از کشتیگیران استان و همچنین بررسی رقبای آنها از سایر استانها انجام شده است.
مربی و داور بینالمللی کشتی استان همدان بیان کرد: در صورت پذیرش شرایط بنده از سوی هیئت کشتی، پس از پایان مسابقات و با کمک همه بزرگان، مربیان و پیشکسوتان کشتی استان، مسئولیت مدیریت تیمها را خواهم پذیرفت.
مؤذن تصریح کرد: در شرایط فعلی، مسئولیت من در این رقابتها تنها در حد سرپرستی تیم است و مسئولیت فنی بر عهده کادر قبلی میباشد.
وی با اشاره به شرایط کشتی استان همدان گفت: باید صادقانه بگویم وضعیت کشتی استان چندان مطلوب نیست و نیاز به یک عزم جدی برای ایجاد تحول دارد.
مؤذن افزود: برای بهبود شرایط، همه مربیان باتجربه، قهرمانان و پیشکسوتان باید با همدلی و همکاری در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا کشتی استان دوباره به جایگاه واقعی خود بازگردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سطح مسابقات قهرمانی کشور اشاره کرد و گفت: این رقابتها از سطح فنی بسیار بالایی برخوردار است.
مؤذن ادامه داد: تقریباً تمامی کشتیگیران مطرح کشور به جز هشت نفر در این مسابقات حضور دارند و میتوان این رقابتها را به نوعی انتخابی تیم ملی کشتی دانست.
مدیر تیمهای جوانان و بزرگسالان کشتی استان همدان گفت: استان مازندران با تمام ظرفیت فنی خود و با حدود ۵۴ کشتیگیر در این مسابقات حضور یافته است.
وی افزود: استان تهران نیز با وجود قدرت بالای کشتی خود، با ۴۵ کشتیگیر در این رقابتها شرکت کرده که نشاندهنده اهمیت بالای مسابقات است.
مؤذن در پایان با اشاره به سوابق خود گفت: بنده مربی درجه یک بینالمللی هستم و هفت سال سابقه مربیگری در تیم ملی را در کارنامه دارم.
وی تصریح کرد: سه بار به عنوان مربی نمونه کشور انتخاب شدهام و در مسابقاتی همچون المپیک آسیایی قطر و گوانگژوی چین حضور داشتهام.
مؤذن افزود: همچنین عنوان بهترین مربی جنوب آسیا با کسب ۶ مدال طلا و بهترین مربی المپیک کامنولث گیم هند با دو مدال طلا و یک مدال نقره را کسب کردهام.
وی گفت: سابقه مربیگری تیمهای ملی هند و پاکستان و حضور در لیگ جهانی و چندین رقابت آسیایی و جهانی نیز از دیگر سوابق حرفهای بنده است.
