  1. استانها
  2. گیلان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱:۳۶

تصاویری از آتش سوزی شدید یک تالار در آستانه اشرفیه

تصاویری از آتش سوزی شدید یک تالار در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه-در این فیلم تصاویری از آتش سوزی شدید یک تالار در مسیر آستانه اشرفیه به بند کیاشهر را مشاهده می کنید.

دریافت 21 MB
کد خبر 6701328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها