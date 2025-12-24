تصاویری از آتش سوزی شدید یک تالار در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه-در این فیلم تصاویری از آتش سوزی شدید یک تالار در مسیر آستانه اشرفیه به بند کیاشهر را مشاهده می کنید.