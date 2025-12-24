https://mehrnews.com/x39Y4P ۴ دی ۱۴۰۴، ۱:۳۶ کد خبر 6701328 استانها گیلان استانها گیلان ۴ دی ۱۴۰۴، ۱:۳۶ تصاویری از آتش سوزی شدید یک تالار در آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه-در این فیلم تصاویری از آتش سوزی شدید یک تالار در مسیر آستانه اشرفیه به بند کیاشهر را مشاهده می کنید. دریافت 21 MB کد خبر 6701328 کپی شد مطالب مرتبط رحمت نژاد: آتش سوزی شدید یک تالار در آستانه؛ حادثه تلفات جانی نداشت آتشسوزی کشتی حمل قاچاق سوخت در اسکله فجر قشم مهار شد حریق سنگین در کارگاه MDF اصفهان مهار شد برچسبها آتش سوزی آستانه اشرفیه مهار آتش سوزی
نظر شما