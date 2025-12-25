صنایع چهارمحال وبختیاری با ۶۰ درصد ظرفیت فعال و نیازمند تقویت شبکه گاز

حسن شمسی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت مصرف گاز واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: سال گذشته مصرف گاز واحدهای تولیدی و صنعتی استان نزدیک به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده است که بیش از ۸۵ درصد آن تنها به چهار واحد بزرگ اختصاص دارد؛ که ۵۵۰ میلیون مترمکعب مربوط به پتروشیمی شهرستان فلارد، ۲۳۰ میلیون مترمکعب مربوط به فولاد سفیددشت، ۷۴ میلیون مترمکعب و مربوط به کارخانه سیما و ۳۳ میلیون مترمکعب مربوط به کارخانه قند شهرکرد است.

وی با بیان اینکه در این استان ۱۴ واحد صنعتی گازبر مستقر است و بالای ۹۰ درصد مصرف گاز صنعت مربوط به این واحدها می‌باشد تصریح کرد: در شرایط فعلی، واحدهای صنعتی استان تنها با ۶۰ تا ۶۵ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند که به معنای صرفه‌جویی ۳۵ تا ۴۰ درصدی در مصرف گاز است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان داشت: با این حال، نگرانی تولیدکنندگان از قطع یا کاهش سهمیه گاز همچنان جدی است و برخی صنایع به دلیل ماهیت فرایند تولید، حتی یک روز قطعی گاز را تحمل نمی‌کنند، به‌ویژه کارخانه‌هایی که دستگاه‌های آنها باید به‌طور مداوم گرم باشند، مانند واحدهای تولید ظروف یک‌بار مصرف یا صنایع ذوب، در صورت قطع گاز با توقف کامل تولید و خسارت‌های جبران‌ناپذیر مواجه می‌شوند.

شمسی‌پور افزود: کارخانه‌های پتروشیمی و فولاد که گاز برای آنها نقش خوراک دارد، در صورت قطع گاز عملاً امکان تولید نخواهند داشت.

وی تأکید کرد: تاکنون واحدهای صنعتی استان با وجود کاهش ظرفیت، همکاری لازم را داشته‌اند و هیچ ادعای رسمی برای خسارت ثبت نشده است، اما کاهش ظرفیت تولید به‌طور طبیعی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی استان اثر منفی گذاشته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اگر بخواهیم صنعت استان با ظرفیت کامل پای کار بیاید ۶۰۰ هزار مترمکعب گاز نیاز داریم خاطرنشان کرد: برای تأمین انرژی پایدار صنایع، تقویت شبکه‌های گاز و برق ضروری است و باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان لحاظ شود.

شمسی‌پور افزود: در حال حاضر ۱۰۳۵ واحد صنعتی فعال در استان وجود دارد و بیش از ۱۳۶۰ جواز تأسیس صادر شده است و بالاتر از یک میلیارد مترمکعب گاز نیاز دارند، که باید برای تأمین آن برنامه‌ریزی شود.

وی ادامه داد: اگرچه سیاست کلی کشور اولویت مصرف گاز خانگی در فصل سرد سال است، اما انتظار می‌رود سهمیه صنایع استان بیش از این کاهش نیابد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، قطع گاز پتروشیمی استان به‌تنهایی معادل ۵۵ درصد صرفه‌جویی در مصرف گاز صنعتی است و نباید انتظار داشت سایر واحدها نیز با کاهش سهمیه مواجه شوند.

شمسی‌پور با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی صنایع گفت: تغییر دستگاه‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات برای کاهش مصرف انرژی در شرایط فعلی اقتصادی به‌صرفه نیست.

وی تأکید کرد: بهترین راهکار، تقویت شبکه گازرسانی و افزایش سهمیه استان است تا واحدهای صنعتی بتوانند با اطمینان خاطر به توسعه و سرمایه‌گذاری بپردازند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در پایان با عذرخواهی از تولیدکنندگان استان به دلیل محدودیت‌های موجود گفت: نهایت تلاش ما و مسئولان استانی این است که در شرایط سخت زمستان و اولویت مصرف خانگی، سهمیه گاز صنایع بیش از این کاهش نیابد، امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مسئولان ملی، زمینه توسعه پایدار صنایع استان فراهم شود.