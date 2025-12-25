  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۳

صدور هشدار سطح زرد هواشناسی چهارمحال و بختیاری

صدور هشدار سطح زرد هواشناسی چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به ورود سامانه بارشی به استان، روز گذشته هشدار هواشناسی سطح زرد که به منزله آگاهی می‌باشد، صادر شده است.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای امروز و فردا در برخی از ساعات به‌ویژه بعدازظهرها شاهد افزایش ابری وزش باد خواهیم بود و وقوع پدیده مه همراه با کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: روز گذشته هشدار هواشناسی سطح زرد که به منزله آگاهی می‌باشد، صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: انتظار می‌رود از روز شنبه تدریجاً یک سامانه بارشی به استان وارد شود و به این ترتیب از روز شنبه تا روز چهارشنبه به‌طور متناوب شاهد بارش برف و باران، رعد و برق و وزش باد شدید هستیم.

نوروزی اضافه کرد: طی این مدت در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف و کاهش دید دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه بارشی اغلب نقاط استان را تحت پوشش قرار خواهد داد، اما تمرکز بارش‌ها در شهرستان کوهرنگ و نیمه غربی استان خواهد بود.

کد خبر 6701377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها