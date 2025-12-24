ورود سامانه بارشی از هفته آینده به چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای امروز در برخی از نقاط استان شاهد پدیده مه و کاهش دید هستیم، برای بعضی از ساعات هم افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود

وی تصریح کرد: با توجه به این افزایش ابر انتظار بارش‌های پراکنده برای مناطق شمالی استان و خصوصاً شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: ماندگاری هوای سرد را همچنان برای امروز و فردا در سطح استان خواهیم داشت، اما انتظار می‌رود در طول روز دماهای بیشینه روند افزایشی داشته باشند.

نوروزی افزود: آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد اوایل هفته آینده شاهد نفوذ سامانه بارشی به سطح استان باشیم و بارش متناوب برف و باران برای این مدت پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طی ساعات گذشته در سردترین ساعات کمینه دمای ثبت شده برای اردل منفی ۲ درجه سانتی‌گراد، امام‌قیس منفی یک درجه سانتی‌گراد، ایل‌بیگی منفی ۶ درجه سانتی‌گراد، بازفت منفی ۳ درجه سانتی‌گراد، بروجن منفی ۱۱ درجه سانتی‌گراد، بلداجی منفی ۱۲ درجه سانتی‌گراد، بن منفی ۱۴ درجه سانتی‌گراد، دشتک منفی ۲ درجه سانتی‌گراد، دزک منفی ۱۵ درجه سانتی‌گراد، دوآب‌صمصامی منفی ۴ درجه سانتی‌گراد، سامان منفی ۷ درجه سانتی‌گراد، سرخون منفی یک درجه سانتی‌گراد، سودجان منفی ۹ درجه سانتی‌گراد، سورشجان منفی ۱۵ درجه سانتی‌گراد، شلمزار منفی ۱۰ درجه سانتی‌گراد، شهرکرد و کوهرنگ منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراد، فارسان و فرخشهر منفی ۱۱ درجه سانتی‌گراد، لردگان منفی ۵ درجه سانتی‌گراد، لیرابی منفی ۲ درجه سانتی‌گراد و مالخلیفه منفی ۴ درجه سانتی‌گراد است.