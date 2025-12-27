  1. استانها
آغاز فعالیت سامانه بارشی از امشب در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: انتظار می‌رود بارش‌ها از اواخر وقت امروز در همه مناطق ازجمله در غرب استان خصوصا شهرستان کوهرنگ، آغاز شود.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی سامانه بارشی از امروز تا روز چهارشنبه در سطح استان فعال است.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود بارش‌ها از اواخر وقت امروز در همه مناطق ازجمله در غرب استان خصوصاً شهرستان کوهرنگ، آغاز شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بارش‌ها در ارتفاعات به‌صورت برف می‌باشد افزود: برای روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه خصوصاً در نواحی غربی استان، شدت بارش‌ها زیاد است.

نوروزی اضافه کرد: در نواحی شرقی، شهرکرد، سامان، بروجن و فرخشهر شدت بارش‌ها کم‌تر است، اما سامانه قوی است و می‌توان انتظار داشت که بارش‌های خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته دزک با ثبت دمای منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراد سردترین و بازفت با ۱۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر سردترین و گرم‌ترین نقاط استان عنوان گرفتند و دمای صبح امروز در شهرکرد هم نسبت به روز گذشته ۶ درجه سانتی‌گراد افزایش داشته است.

