محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشههای هواشناسی، اظهار کرد: نقشهها نشان دهنده فعالیت جریانات جنوبی در منطقه است.
وی با بیان اینکه وزش باد جنوبی به ویژه در ارتفاعات و دامنهها پیشبینی میشود، افزود: در برخی مناطق ساحلی و جلگهای نیز پدیده مه یا هوای مهآلود دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی از امروز، گفت: با فعالیت توده هوای بارشی و شمالی شدن جریانات، شرایط برای ابرناکی، مهآلود شدن هوا، وزش باد، کاهش دما و بارندگی فراهم خواهد شد.
دادرس ادامه داد: در این مدت وقوع رعد و برق، احتمال تگرگ و در ارتفاعات بارش برف تا صبح جمعه پیشبینی میشود.
وی افزود: از روز شنبه با جنوبی شدن جریانات، کاهش ابر به تناوب، وزش باد جنوبی و در برخی نواحی ساحلی و جنوبی استان پدیده مه یا هوای مهآلود تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه طی این مدت دمای هوا بین ۳ تا ۶ درجه سلسیوس کاهش مییابد، تصریح کرد: بالا آمدن ناگهانی آب رودخانهها، احتمال جاری شدن سیلاب و روانآب، طغیان رودخانهها، لغزندگی سطح جادهها، کاهش دید افقی و خسارت به محصولات کشاورزی از پیامدهای این سامانه جوی خواهد بود.
