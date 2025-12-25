توقیف سواری پژو با خلافی بیش از ۹۳ میلیون ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: در راستای برخورد با رانندگان متخلف و خطر ساز و انتظام بخشی به عبور و مرور، مأموران پلیس راهور کهگیلویه در هنگام گشت زنی در سطح این محور مواصلاتی، یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ را به علّت ارتکاب چند تخلف همزمان، متوقف کردند.

وی افزود: پس از اعمال قانون راننده متخلف، با استعلام از سیستم جامع پلیس مشخص شد که خودروی مذکور دارای مبلغ ۹۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده در سامانه ثبت تخلفات پلیس راه و پلیس راهور است.

فرمانده انتظامی کهگیلویه اضافه کرد: خودروی مذکور به استناد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به پارکینگ منتقل و راننده این خودرو برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.