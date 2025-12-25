  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۱

توقیف سواری پژو با خلافی بیش از ۹۳ میلیون ریال

توقیف سواری پژو با خلافی بیش از ۹۳ میلیون ریال

دهدشت-فرمانده انتظامی کهگیلویه از توقیف یک دستگاه خودروی سواری پژو با بیش از ۹۳ میلیون ریال خلافی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: در راستای برخورد با رانندگان متخلف و خطر ساز و انتظام بخشی به عبور و مرور، مأموران پلیس راهور کهگیلویه در هنگام گشت زنی در سطح این محور مواصلاتی، یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ را به علّت ارتکاب چند تخلف همزمان، متوقف کردند.

وی افزود: پس از اعمال قانون راننده متخلف، با استعلام از سیستم جامع پلیس مشخص شد که خودروی مذکور دارای مبلغ ۹۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده در سامانه ثبت تخلفات پلیس راه و پلیس راهور است.

فرمانده انتظامی کهگیلویه اضافه کرد: خودروی مذکور به استناد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به پارکینگ منتقل و راننده این خودرو برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6701400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها