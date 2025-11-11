توقیف سواری پژو ۴۰۵ با خلافی بیش از ۲۲۰ میلیون ریال در کهگیلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی اظهار کرد: در راستای برخورد با رانندگان متخلف و خطر ساز و انتظام بخشی به عبور و مرور مأموران پلیس راهور شهرستان کهگیلویه در هنگام گشت زنی در سطح این محور مواصلاتی یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ شوتی را به علت ارتکاب چند تخلف همزمان متوقف کردند.

وی بیان کرد: پس از اعمال قانون راننده متخلف با استعلام از سیستم جامع پلیس مشخص شد که خودروی مذکور دارای مبلغ ۲۲۵ میلیون ریال و ۱۱۶ هزار ریال خلافی پرداخت نشده در سامانه ثبت تخلفات پلیس راه و پلیس راهور است.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه در پایان با اشاره به انتقال خودروی مذکور به استناد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به پارکینگ افزود: راننده این خودروی توقیفی پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.